У Gmail появилась новая функция — как отписаться от всех рассылок в один клик

Сервис электронной почты Gmail внедрил новую удобную функцию — «Управление подписками», которая упрощает процесс отказа от спам-рассылок. Об этом сообщает 9to5google.
Теперь пользователи могут массово отписываться от нежелательных писем, не заходя в каждое отдельное сообщение.
Так, после отказа от подписки электронный адрес пользователя сразу удаляется из базы рассылок соответствующего отправителя. Однако компания отмечает, что полное прекращение отправки писем может занять несколько дней.
Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо:
На данный момент функция доступна только пользователям устройств на Android. В Google обещают, что вскоре она появится и в веб-версии сервиса, и на iOS.
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