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У Gmail появилась новая функция — как отписаться от всех рассылок в один клик

21:21, 24 апреля 2025
Теперь пользователи могут массово отписываться от нежелательных писем, не заходя в каждое отдельное сообщение.
У Gmail появилась новая функция — как отписаться от всех рассылок в один клик
Иллюстративное фото из открытых источников
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Сервис электронной почты Gmail внедрил новую удобную функцию — «Управление подписками», которая упрощает процесс отказа от спам-рассылок. Об этом сообщает 9to5google.

Теперь пользователи могут массово отписываться от нежелательных писем, не заходя в каждое отдельное сообщение.

Так, после отказа от подписки электронный адрес пользователя сразу удаляется из базы рассылок соответствующего отправителя. Однако компания отмечает, что полное прекращение отправки писем может занять несколько дней.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо:

  • открыть новый раздел «Управление подписками» в боковом меню Gmail;
  • выбрать в списке те рассылки, которые вы больше не хотите получать.

На данный момент функция доступна только пользователям устройств на Android. В Google обещают, что вскоре она появится и в веб-версии сервиса, и на iOS.

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