У Gmail з'явилась нова функція — як відписатися від усіх розсилок в один клік

Сервіс електронної пошти Gmail впровадив нову зручну функцію — «Управління підписками», яка спрощує процес відмови від спам-розсилок. Про це повідомляє 9to5google.
Відтепер користувачі можуть масово відписатися від небажаних листів, не переходячи до кожного окремого повідомлення.
Так, після відмови від підписки електронна адреса користувача одразу видаляється з бази розсилок відповідного відправника. Утім, компанія зазначає, що остаточне припинення надсилання листів може зайняти кілька днів.
Щоб скористатися новою функцією, потрібно:
Наразі опція доступна лише користувачам пристроїв на Android. У Google обіцяють, що згодом вона з’явиться й у веб-версії сервісу та на iOS.
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