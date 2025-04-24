У Gmail з'явилась нова функція — як відписатися від усіх розсилок в один клік

Відтепер користувачі можуть масово відписатися від небажаних листів, не переходячи до кожного окремого повідомлення.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Сервіс електронної пошти Gmail впровадив нову зручну функцію — «Управління підписками», яка спрощує процес відмови від спам-розсилок. Про це повідомляє 9to5google.

Відтепер користувачі можуть масово відписатися від небажаних листів, не переходячи до кожного окремого повідомлення.

Так, після відмови від підписки електронна адреса користувача одразу видаляється з бази розсилок відповідного відправника. Утім, компанія зазначає, що остаточне припинення надсилання листів може зайняти кілька днів.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно:

відкрити новий розділ «Управління підписками» у бічному меню Gmail;

обрати у списку ті розсилки, які ви більше не хочете отримувати.

Наразі опція доступна лише користувачам пристроїв на Android. У Google обіцяють, що згодом вона з’явиться й у веб-версії сервісу та на iOS.

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