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В Минюсте объяснили, что такое завещательный отказ и когда он утрачивает силу

21:03, 24 апреля 2025
Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность или по другому вещному праву имущественного права или вещи, входящей или не входящей в состав наследства.
В Минюсте объяснили, что такое завещательный отказ и когда он утрачивает силу
Фото: depositphotos/ photographee.eu
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В Министерстве юстиции отмечают, что каждый человек имеет законное право самостоятельно распоряжаться своим имуществом и заранее определить, кто именно станет его наследником. Сделать это можно путем составления завещания.

Завещание — это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Это право осуществляется лично. Составление завещания через представителя не допускается (статьи 1233–1234 Кодекса).

Согласно статье 1237 Кодекса, завещатель имеет право указать в завещании завещательный отказ. Отказополучателями могут быть лица, которые входят, а также те, которые не входят в число наследников по закону.

Предмет завещательного отказа

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность или на другом вещном праве имущественного права или вещи, которая входит или не входит в состав наследства.

На наследника, которому переходит жилой дом, квартира или иное движимое либо недвижимое имущество, завещатель имеет право возложить обязанность предоставить другому лицу право пользования ими.

Право пользования имуществом сохраняет силу в случае последующей смены его собственника и является таким, что не может быть отчуждено, передано или унаследовано наследниками отказополучателя.

Право пользования жилым домом, квартирой или другим зданием, предоставленное отказополучателю, не является основанием для проживания в них членов его семьи, если в завещании не указано иное.

Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, обязан исполнить его только в пределах реальной стоимости имущества, перешедшего к нему, за вычетом доли долгов наследодателя, приходящихся на это имущество.

Отказополучатель имеет право требования к наследнику с момента открытия наследства (статья 1238 Кодекса).

Согласно части четвертой статьи 1275 Кодекса, если на наследника по завещанию, который отказался от принятия наследства, был возложен завещательный отказ, обязанность по завещательному отказу переходит к другим наследникам по завещанию, которые приняли наследство, и распределяется между ними поровну.

Утрата силы завещательного отказа

Согласно статье 1239 Кодекса, завещательный отказ утрачивает силу в случае смерти отказополучателя, произошедшей до открытия наследства. Также следует учитывать, что на лиц, в пользу которых сделан завещательный отказ, распространяются положения статьи 1224 Кодекса, определяющие особенности отстранения от наследования.

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