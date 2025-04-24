ЕСПЧ вынес решение в пользу экс-директора НАБУ Артема Сытника по делу о его внесении в реестр коррупционеров

Европейский суд по правам человека указал, что внесение Артема Сытника в публичный реестр коррупционеров бросает тень на его репутацию.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил, что 24 апреля рассмотрел дело бывшего директора НАБУ Артема Сытника против Украины.

В результате ЕСПЧ постановил, что имели место нарушения права на справедливое судебное разбирательство, права на уважение частной жизни и пределов использования ограничений прав.

Дело касалось производства, начатого против Артема Сытника как высокопоставленного должностного лица в сфере борьбы с коррупцией, за получение подарков – в частности, отдыха – в нарушение Кодекса об административных правонарушениях. В 2019 году его признали виновным, а его имя было бессрочно внесено в публичный реестр коррупционеров.

Напоминаем, Сытник был директором НАБУ с 2015 по 2022 год. Как ранее сообщали СМИ, Артему Сытнику вменяли в вину то, что он не задекларировал элитный отдых, в частности в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» Ровенской области. Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что «за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными».

ЕСПЧ в решении установил, что в судебном производстве были серьезные недостатки, а внесение Сытника в реестр коррупционеров «имело непропорциональное влияние на его частную жизнь, поскольку это продолжается и будет продолжать бросать тень на его репутацию и подрывать профессиональное доверие».

Таким образом, ЕСПЧ в деле «Сытник против Украины» (заявление № 16497/20) постановил, что имели место нарушения статьи 6 § 1 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 18 (пределы использования ограничений прав) Европейской конвенции по правам человека.

ЕСПЧ указал, что суды, в частности, не учли аргументы защиты Сытника о том, что он и его друзья делили все расходы между собой.

Рассматривая вопрос права на уважение частной жизни Артема Сытника, ЕСПЧ отметил, что «согласно действующим правовым нормам в Украине, имя господина Сытника останется в реестре коррупционеров бессрочно. Нет возможности его удалить. Такая ситуация трудно согласуется с положением Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому административное правонарушение считается погашенным через один год».

ЕСПЧ не стал устанавливать сумму компенсации, указав, что само по себе установление нарушения является достаточной справедливой сатисфакцией за любую нематериальную ущерб.

Автор: Наталя Мамченко

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