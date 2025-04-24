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ЄСПЛ виніс рішення на користь екс-директора НАБУ Артема Ситника у справі про його внесення до реєстру корупціонерів

12:53, 24 квітня 2025
Європейський суд з прав людини вказав, що внесення Артема Ситника до публічного реєстру корупціонерів кидає тінь на його репутацію.
ЄСПЛ виніс рішення на користь екс-директора НАБУ Артема Ситника у справі про його внесення до реєстру корупціонерів
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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повідомив, що 24 квітня розглянув справу колишнього директора НАБУ Артема Ситника проти України.

В результаті ЄСПЛ постановив, що мали місце порушення права на справедливий судовий розгляд, права на повагу до приватного життя та меж використання обмежень прав.

Справа стосувалася провадження, розпочатого проти Артема Ситника як високопосадовця у сфері боротьби з корупцією, за прийняття подарунків – зокрема відпочинку – у порушення Кодексу про адміністративні правопорушення. У 2019 році його визнали винним, а його ім’я було безстроково внесене до публічного реєстру корупціонерів.

Нагадаємо, Ситник був директором НАБУ з 2015 по 2022 рік. Як раніше повідомляли ЗМІ, Артему Ситнику ставили у вину те, що він не задекларував елітний відпочинок, зокрема у мисливському угідді «Поліське-Сарни» Рівненської області. Генпрокурор Юрій Луценко тоді заявив, що «за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою».

ЄСПЛ у рішенні встановив, що у судовому провадженні були серйозні недоліки, а внесення Ситника до реєстру корупціонерів «мало непропорційний вплив на його приватне життя, оскільки це триває і буде продовжувати кидати тінь на його репутацію та підривати професійну довіру».

Отже, ЄСПЛ у справі «Ситник проти України» (заява № 16497/20) постановив, що мали місце порушення статті 6 § 1 (право на справедливий судовий розгляд), статті 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя) та статті 18 (межі використання обмежень прав) Європейської конвенції з прав людини.

ЄСПЛ вказав, що суди зокрема не врахували аргументи захисту Ситника, що він та його друзі всі витрати ділили між собою.

Розглядаючи питання права на повагу до приватного життя Артема Ситника, ЄСПЛ зазначив, що «згідно з чинними правовими нормами в Україні, ім’я пана Ситника залишатиметься у реєстрі корупціонерів безстроково. Немає можливості його видалити. Така ситуація важко узгоджується з положенням Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з яким адміністративне правопорушення вважається погашеним через один рік».

ЄСПЛ не став встановлювати суму компенсації, вказавши, що вже саме собою встановлення порушення є достатньою справедливою сатисфакцією за будь-яку нематеріальну шкоду.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ ЄСПЛ Артем Ситник

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