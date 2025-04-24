У Києві дорожні ями на Подолі «залатали» мозаїками – фото

Активісти в дорожніх ямах на Подолі виклали мозаїки.

Джерело фото: Ліза Пасічник

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У Києві прямо у дорожніх ямах з’явилися мініатюрні мозаїки. Дизайнерка Ліза Пасічник та дослідник архітектури Іван Довгун «залатали» ями на тротуарах Подолу мозаїками.

Наразі можна побачити дві роботи: мозаїку «Каштан» — на вулиці Костянтинівській та «Рибо-птаху» — між будинками на Межигірській.

Мозаїку з зображенням листка каштана розмістили навпроти кінотеатру «Жовтень».

Мозаїку, в якій «хтось бачить пташку, а хтось рибку», можна знайти між будинками 28 і 30.

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