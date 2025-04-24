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В Киеве дорожные ямы на Подоле «залатали» мозаиками – фото

20:27, 24 апреля 2025
Активисты в дорожных ямах на Подоле выложили мозаики.
В Киеве дорожные ямы на Подоле «залатали» мозаиками – фото
Источник фото: Лиза Пасичник
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В Киеве прямо в дорожных ямах появились миниатюрные мозаики. Дизайнер Лиза Пасичник и исследователь архитектуры Иван Довгун «залатали» ямы на тротуарах Подола мозаиками.

На данный момент можно увидеть две работы: мозаику «Каштан» — на улице Константиновской и «Рыбо-птицу» — между домами на Межигорской.

Мозаику с изображением листка каштана разместили напротив кинотеатра «Жовтень».

Мозаику, в которой «кто-то видит птичку, а кто-то рыбку», можно найти между домами 28 и 30.

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