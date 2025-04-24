Справи щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів,— огляд практики КГС ВС

Верховний Суд опублікував огляд практики КГС ВС за березень 2025 року.

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Верховний Суд представив огляд актуальної судової практики КГС ВС за березень 2025 року, де висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

безспірності вимог кредитора за аграрною розпискою як підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство;

належного та ефективного способу захисту при зверненні із заявою про покладення на керівника боржника солідарної відповідальності у справі про банкрутство;

недостатності формального перебування у ЗСУ для зупинення провадження у справі.

У постанові у справі, пов’язаній з антимонопольним та конкурентним законодавством, міститься висновок про:

оцінку рішення АМК, прийнятого на підставі правочину, визнаного судом недійсним.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів сформульовано висновки стосовно:

обмеження корпоративних прав акціонера при передачі акцій в управління АРМА та особливості реалізації прав за акціями;

юрисдикції спорів про поновлення на посаді директора, звільненого за вчинення одноразового грубого порушення трудових обов’язків з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України;

визнання недійсним акта приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ як фраудаторного правочину.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки щодо:

неможливості відчуження з державної в комунальну або приватну власність земельної ділянки, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення;

недопустимості вилучення об’єктів спільної власності територіальних громад без згоди відповідних громад або рішень їхніх рад, крім випадків, передбачених законом;

оформлення права користування земельною ділянкою співвласниками багатоквартирного будинку в межах, необхідних для його обслуговування.

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