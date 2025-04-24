Справи щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів,— огляд практики КГС ВС

15:57, 24 квітня 2025
Верховний Суд опублікував огляд практики КГС ВС за березень 2025 року.
Верховний Суд представив огляд актуальної судової практики КГС ВС за березень 2025 року, де висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:
- безспірності вимог кредитора за аграрною розпискою як підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство;
- належного та ефективного способу захисту при зверненні із заявою про покладення на керівника боржника солідарної відповідальності у справі про банкрутство;
- недостатності формального перебування у ЗСУ для зупинення провадження у справі.
У постанові у справі, пов’язаній з антимонопольним та конкурентним законодавством, міститься висновок про:
- оцінку рішення АМК, прийнятого на підставі правочину, визнаного судом недійсним.
У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів сформульовано висновки стосовно:
- обмеження корпоративних прав акціонера при передачі акцій в управління АРМА та особливості реалізації прав за акціями;
- юрисдикції спорів про поновлення на посаді директора, звільненого за вчинення одноразового грубого порушення трудових обов’язків з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України;
- визнання недійсним акта приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ як фраудаторного правочину.
У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки щодо:
- неможливості відчуження з державної в комунальну або приватну власність земельної ділянки, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення;
- недопустимості вилучення об’єктів спільної власності територіальних громад без згоди відповідних громад або рішень їхніх рад, крім випадків, передбачених законом;
- оформлення права користування земельною ділянкою співвласниками багатоквартирного будинку в межах, необхідних для його обслуговування.
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