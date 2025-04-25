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Во Львовской области будут судить госрегистратора, которая незаконно зарегистрировала право собственности на землю

10:18, 25 апреля 2025
Стоимость земельного участка составляет более 25 млн грн.
Во Львовской области будут судить госрегистратора, которая незаконно зарегистрировала право собственности на землю
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Во Львовской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора одного из горсоветов области.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в 2024 году государственный регистратор осуществила незаконную регистрацию права собственности на землю, а также зарегистрировала право постоянного пользования этой землей за одним из обществ Львова.

Речь идет об участке общей площадью более 2 га, расположенном на территории с. Зимняя Вода (Львовский район).

Для этого обвиняемая внесла несанкционированные изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, не имея всех документов, необходимых для законной регистрации. В частности, отсутствовали сведения, которые позволяют установить приобретение, изменение и прекращение права собственности на объект недвижимости.

В рамках досудебного расследования судебные эксперты Львовского НДИСЭ провели судебную земельно-оценочную экспертизу, благодаря которой установлена реальная рыночная стоимость земельного участка – более 25 млн грн.

В настоящее время земельный участок возвращен законному владельцу.

В прокуратуре добавили, что женщине инкриминируется несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, что причинило значительный ущерб (ч. 3 ст. 362 УК Украины).

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прокуратура земля

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