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В Киеве разоблачили схему продажи водительских удостоверений и быстрой перерегистрации авто — дельцы требовали от 5 до 17 тысяч гривен

21:40, 24 апреля 2025
Водительское удостоверение за 10-17 тысяч гривен, перерегистрация авто без очереди — 5 тысяч: в Киеве разоблачили схему преступную схему.
В Киеве разоблачили схему продажи водительских удостоверений и быстрой перерегистрации авто — дельцы требовали от 5 до 17 тысяч гривен
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В Киеве сообщено о подозрении трем злоумышленникам, которые за деньги помогали будущим водителям сдавать экзамены в Территориальных сервисных центрах МВД. Также дельцы способствовали перерегистрации автомобилей в обход очереди. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В частности, желающие получить водительское удостоверение категорий «C» и «CE» без фактического посещения автошколы и успешно сдать теоретические и практические экзамены должны были заплатить от 10 до 17 тысяч гривен.

По данным следствия, за такую сумму двое подозреваемых обещали повлиять на должностных лиц Территориальных сервисных центров в Киеве и Киевской области и гарантировали успешную сдачу экзаменов с первой попытки.

Организатор другой схемы, задержанный в Голосеевском районе, используя свои связи в сервисном центре МВД, помогал быстро перерегистрировать автомобиль, минуя электронную очередь. Такие услуги он оценивал в 5 тысяч гривен.

Досудебное расследование в уголовных производствах проводят следователи Печерского и Голосеевского УП ГУ НП в городе Киеве при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

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