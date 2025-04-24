Чи можна усунути від роботи працівника з протипоказаннями за станом здоров’я — роз’яснення

Особа з інвалідністю має право на працевлаштування, і роботодавець не може відмовити їй лише через стан здоров’я, якщо немає медичних протипоказань до виконання роботи.

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Управління інспекційної діяльності у Харківській області розповідає про відсторонення працівника у разі наявності протипоказань за станом здоров’я та оплата праці.

Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється законом, тобто роботодавець не має права відмовити особі з інвалідністю в укладенні трудового договору з мотивів інвалідності, крім випадків, коли ця робота протипоказана йому за станом здоров’я.

Зокрема, у ст. 46 КЗпП ідеться про те, що відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.

Відповідно до ч. 6 ст. 24 КЗпП, яка прямо забороняє укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я, а отже, забороняє і продовження такої роботи.

Час, протягом якого працівник не працював унаслідок відсторонення, оплаті не підлягає на підставі ч. 1 ст. 94 КЗпП, відповідно до якої заробітна плата працівникові виплачується за виконану ним роботу, та ч. 4 ст. 113 КЗпП, відповідно до якої час простою з вини працівника не оплачується.

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