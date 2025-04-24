Зеленський: У Києві загинули рідні брат із сестрою: хлопцю був 21 рік, дівчині — 19 років

Володимир Зеленський назвав сьогоднішню атаку однією із найскладніших і однією з найнахабніших з боку Росії.

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В ніч на 24 квітня РФ запустила по Україні більше 200 повітряних цілей. Найбільше постраждав Київ, де станом на зараз підтверджена загибель восьми людей, більше 80 - отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішню атаку однією із найскладніших і однією з найнахабніших з боку Росії. Про це він заявив на спільній з президентом ПАР Сирілом Рамафоcою пресконференції за підсумками переговорів.

Глава держави розповів, що внаслідок російського обстрілу серед загиблих є рідні брат та сестра. Хлопцю був 21 рік, дівчині — 19.

«Це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони. На жаль, є руйнування, втрати у столиці і в інших наших містах. Більш ніж 80 людей поранені цими ударами. На жаль, є загиблі. В Києві серед загиблих рідні брат і сестра, хлопчику був 21 рік, дівчинці - 19. Мої співчуття всім. Зараз ще тривають рятувальні операції», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що через атаку вирішив скоротити програму міжнародного візиту, однак на зустрічах залишиться міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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