Україна не змогла домовитися про реструктуризацію держборгу і їй може загрожувати дефолт — FT

Наприкінці травня Україна має виплатити майже 600 мільйонів доларів із боргу на 2,6 мільярда доларів.

Фото: finteco.com.ua

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У Вашингтоні відбулася зустріч представників України із власниками боргу на 2,6 мільярда доларів, під час якої країна не змогла досягти угоди про реструктуризацію державного боргу. Якщо угода не буде досягнута, то Україні загрожує дефолт. Про це стверджує видання Financial Times.

У Міністерстві фінансів заявили FT, що після невдалих переговорів щодо боргу Україна «розглядатиме всі доступні варіанти».

Зазначається, що наприкінці травня Україна має виплатити майже 600 мільйонів доларів із цього боргу. Якщо до того часу домовитися про реструктуризацію теж не вдасться, постане питання про оголошення дефолту, додає видання.

Виплачувати борг за варантами — борговими цінними паперами, які випустили у 2015 році під час попередньої реструктуризації — Україна мусить, якщо річне зростання її ВВП перевищує 3%. У 2023 році зростання українського ВВП перетнуло цю позначку.

Однак в українському Мінфіні вважають, що ці варанти вже неактуальні, з огляду на шкоду, якої країні завдала війна.

«Ці варанти створювалися для світу, якого більше не існує. Скромне зростання економіки у 2023 році — це не ознака процвітання, а крихке відновлення після майже 30-відсоткового падіння, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії», — заявили у Мінфіні.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із міністром фінансів США Скотом Бессентом у Вашингтоні. Зокрема, вони обговорили питання фінансової допомоги Україні на 2026 рік, а також угоду стосовно корисних копалин.

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