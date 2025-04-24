Отчет о прогрессе по соглашению о полезных ископаемых будет до 26 апреля – Шмыгаль в Вашингтоне встретился с Бессентом

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом подчеркнул, что соглашение обязательно должно быть ратифицировано в Верховной Раде, а также обсудил финансирование Украины на 2026 год.

Фото: Кабинет министров

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Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне. В частности, они обсудили вопросы финансовой помощи Украине на 2026 год, а также соглашение о полезных ископаемых.

«Правительство Украины безусловно поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления. Наши переговорные команды продолжают активную работу, как предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, 18 апреля стало известно о подписании Меморандума между США и Украиной. Согласно ему, до 26 апреля должен быть представлен отчет переговорных групп о прогрессе в заключении самого соглашения. Однако меморандум не означает, что соглашение будет подписано именно 26 апреля или раньше, хотя ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «соглашение будет подписано в четверг».

Как отметил глава украинского правительства, во время встречи в Вашингтоне стороны обсудили важные политические аспекты будущего документа. Премьер-министр подчеркнул, что соглашение обязательно должно быть ратифицировано в Верховной Раде.

Кроме того, как сообщил Шмыгаль, на встрече стороны договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США.

Ранее премьер-министр подчеркивал, что во время встречи в Вашингтоне будет обсуждаться финансовая поддержка Украины на 2026 год.

В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко ранее объяснил, что в ближайших планах – подготовка бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которая будет включать различные сценарии и является соответствующей реакцией правительства на те или иные фискальные риски.

«Что касается финансирования на 2026 год. Это не какой-то «секрет Полишинеля», и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы у нас были ответы на любые варианты развития событий», – отметил глава Минфина.

В свою очередь, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев ранее отмечал, что Украине придется искать компенсаторы для поддержки финансирования бюджета в 2026 году на фоне сокращения международной финансовой поддержки.

«Начиная с 2026 года, для Украины все более острым становится вопрос финансирования дефицита госбюджета. Если в 2025 году объем международной финансовой помощи, без МВФ, может достичь $55 млрд, то в 2026 году партнеры могут выделить лишь около $11 млрд, что вдвое меньше бюджетных потребностей – и это с учетом завершения войны в 2025 году.

Если этого не произойдет – бюджетные потребности вырастут. Таким образом, международное финансирование сильно смещено на 2025 год. В частности, в этом году должно поступить $39 млрд из $50 млрд по механизму ERA. При этом часть этих средств должна быть зарезервирована на финансирование дефицита в 2026 году ($8,5 млрд), а еще часть ($9,1 млрд) должна быть использована как буфер капитала на случай негативного развития событий. Поэтому важно не растратить эти средства в 2025 году.

Что касается программы с МВФ, то Украина также уже получила 2/3 предусмотренного финансирования. То есть сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, и первоочередная задача – искать компенсаторы», – отметил он.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», министр финансов США Скотт Бессент фактически призвал к реформированию целей деятельности МВФ.

Фото: Кабинет министров

Автор: Наталя Мамченко

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