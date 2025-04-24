Звіт про прогрес щодо угоди про корисні копалини буде до 26 квітня – Шмигаль у Вашингтоні зустрівся з Бессентом

Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бессентом наголосив, що ця угода має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді, а також обговорив фінансування України на 2026 рік.

Фото: Кабінет міністрів

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із міністром фінансів США Скотом Бессентом у Вашингтоні. Зокрема, вони обговорили питання фінансової допомоги Україні на 2026 рік, а також угоду стосовно корисних копалин.

«Уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови. Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року», — підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 18 квітня стало відомо про підписання Меморандуму між США та Україною. Відповідно до нього до 26 квітня має бути звіт переговорних груп стосовно прогресу в укладенні безпосередньо самої угоди. Однак Меморандум не означає, що ця угода буде підписана саме 26 квітня чи раніше, хоча раніше Президент США Дональд Трамп і заявив, що «угода буде підписана в четвер».

Як зазначив український очільник уряду, під час зустрічі у Вашингтоні сторони обговорили важливі політичні моменти майбутнього документа. Прем’єр-міністр наголосив, що угода має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді.

Крім того, як повідомив Шмигаль, на зустрічі сторони домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США.

Раніше прем’єр-міністр підкреслив, що під час зустрічі у Вашингтоні буде обговорюватися фінансова підтримка України на 2026 рік.

В свою чергу, міністр фінансів України Сергій Марченко раніше пояснив, що в найближчих планах – підготовка бюджетної декларації на 2026-2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії, і є відповідною реакцією уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.

«Щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось «секретом Полішинеля» і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій», – зауважив очільник Мінфіну.

В свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев раніше зазначав, що Україні доведеться шукати компенсатори для підтримки фінансування бюджету в 2026 році на фоні скорочення міжнародної фінансової підтримки.

«Починаючи з 2026 року, для України дедалі гострішим стає питання фінансування дефіциту держбюджету.

Якщо у 2025 році обсяг міжнародної фінансової допомоги, без МВФ, може досягти $55 млрд, то у 2026-му партнери можуть виділити лише близько $11 млрд, що вдвічі менше за бюджетні потреби – і це з врахуванням завершення війни у 2025 році. Якщо цього не станеться – бюджетні потреби зростуть.

Отже, міжнародне фінансування дуже зміщене на 2025 рік.

Зокрема, цього року має надійти $39 млрд із $50 млрд за механізмом ERA. При цьому частина із цих коштів має бути зарезервована на фінансування дефіциту у 2026 році ($8,5 млрд), а ще частина ($9,1 млрд) має бути використана як буфер капіталу на випадок негативного розвитку подій. Тому важливо не розтратити ці кошти у 2025 році.

Щодо програми з МВФ, то Україна також уже отримала 2/3 передбаченого фінансування.

Тобто скорочення міжнародної підтримки у 2026 році неминуче й першочергове завдання – шукати компенсатори», зазначив він.

Також, як писала «Судово-юридична газета», міністр фінансів США Скотт Бессент фактично закликав до реформування цілей діяльності МВФ.

Фото: Кабінет міністрів

Автор: Наталя Мамченко

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