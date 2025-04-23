Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що настав час повернути МВФ його справжнє призначення

Наразі МВФ непропорційно багато часу та ресурсів приділяє питанням зміни клімату, гендерним і соціальним проблемам – міністр фінансів США Скотт Бессент закликав переглянути діяльність організації.

Джерело фото: Spencer Platt/Getty Images

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Міністр фінансів США Скотт Бессент, виступаючи 23 квітня з промовою про стан глобальних фінансових інститутів, заявив, що для Міжнародного валютного фонду (МВФ) настав час зосередитися на реальних проблемах.

За його словами, МВФ перетворився на «інститут, більше орієнтований на збереження статус-кво, ніж на вирішення складних питань».

Бессент висловив думку, що МВФ втратив фокус на своїй місії і замість цього «непропорційно багато часу та ресурсів приділяє питанням зміни клімату, гендерним і соціальним проблемам». «Ці питання не є місією МВФ», – сказав він, виступаючи на заході, організованому Інститутом міжнародних фінансів.

«Нинішній МВФ ігнорує реальні проблеми. Ми повинні повернути МВФ його справжнє призначення», – підкреслив він.

Бессент зазначив, що його мета – запропонувати план відновлення «рівноваги в глобальній фінансовій системі та інститутах, створених для її підтримки».

Для досягнення цієї мети, за його словами, необхідно «відновити зв’язок» Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку з їх «початковими місіями».

Він додав, що «Америка насамперед» означає, що США подвоюють свою участь у міжнародній економічній системі, включаючи МВФ і Світовий банк. Більш стійка міжнародна економічна система краще служитиме інтересам Сполучених Штатів і всіх інших учасників системи.

Зазначимо, що урядова команда з України 23 квітня розпочала роботу у Вашингтоні на Spring Meetings 2025 Світового банку та МВФ. Фокус буде на пошуку коштів на 2026 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, заплановані зустрічі з представниками фінансових і ділових кіл США та ЄС.

«Завдяки системній роботі урядової команди з партнерами потреби у фінансуванні України на цей рік закриті. Під час Spring Meetings будемо обговорювати потреби України на 2026 рік.

Особлива увага буде приділена фінансуванню відновлення, конфіскації заморожених російських активів, залученню інвестицій», – зазначив Денис Шмигаль.

Автор: Наталя Мамченко

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