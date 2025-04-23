Денис Шмигаль у Вашингтоні буде домовлятися про фінансування на 2026 рік та інвестиції

Урядова команда розпочинаємо роботу у США на Spring Meetings 2025 Світового банку та МВФ.

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Представники українського уряду вирушили до Вашингтона за фінансовою підтримкою України на наступний рік. Обговорюватимуть також інвестиції та заморожені активи РФ. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Разом з урядовою командою розпочинаємо роботу у Вашингтоні на Spring Meetings 2025 Світового банку та МВФ», - вказав він.

За словами очільника Кабміну, заплановані зустрічі з представниками фінансових і ділових кіл США та ЄС.

«Завдяки системній роботі урядової команди з партнерами потреби у фінансуванні України на цей рік закриті. Під час Spring Meetings будемо обговорювати потреби України на 2026 рік», - зазначив Прем’єр.

Водночас він вказав, що особлива увага буде приділена фінансуванню відновлення, конфіскації заморожених російських активів, залученню інвестицій.

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