Денис Шмыгаль в Вашингтоне будет договариваться о финансировании на 2026 год и инвестициях

Правительственная команда начинает работу в США на Spring Meetings 2025 Всемирного банка и МВФ.

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Представители украинского правительства отправились в Вашингтон за финансовой поддержкой Украины на следующий год. Также будут обсуждаться инвестиции и замороженные активы РФ. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Вместе с правительственной командой начинаем работу в Вашингтоне на Spring Meetings 2025 Всемирного банка и МВФ», – указал он.

По словам главы Кабмина, запланированы встречи с представителями финансовых и деловых кругов США и ЕС.

«Благодаря системной работе правительственной команды с партнерами потребности в финансировании Украины на этот год закрыты. Во время Spring Meetings будем обсуждать потребности Украины на 2026 год», – отметил Премьер.

В то же время он указал, что особое внимание будет уделено финансированию восстановления, конфискации замороженных российских активов, привлечению инвестиций.

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