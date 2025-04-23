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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что настало время вернуть МВФ его истинное предназначение

19:05, 23 апреля 2025
Сейчас МВФ непропорционально много времени и ресурсов уделяет вопросам изменения климата, гендерным и социальным проблемам – министр финансов США Скотт Бессент призвал пересмотреть деятельность организации.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что настало время вернуть МВФ его истинное предназначение
Источник фото: Spencer Platt/Getty Images
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Министр финансов США Скотт Бессент, выступая 23 апреля с речью о состоянии глобальных финансовых институтов, заявил, что для Международного валютного фонда (МВФ) настало время уделить внимание реальным проблемам.

По его словам, МВФ превратился в «институт, более ориентированный на сохранение статус-кво, чем на решение сложных вопросов».

Бессент выразил мнение, что МВФ утратил фокус на своей миссии и вместо этого «непропорционально много времени и ресурсов уделяет вопросам изменения климата, гендерным и социальным проблемам. «Эти вопросы не являются миссией МВФ», — сказал он, выступая на мероприятии, организованном Институтом международных финансов.

«Сегодняшний МВФ игнорирует реальные проблемы. Мы должны вернуть МВФ его истинное предназначение», — подчеркнул он.

Бессент отметил, что его цель — предложить план восстановления «равновесия в глобальной финансовой системе и институтах, созданных для ее поддержки».

Для достижения этой цели, по его словам, необходимо «восстановить связь» Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка с их «первоначальными миссиями».

Он добавил, что «Америка прежде всего» означает, что США удваивают свое участие в международной экономической системе, включая МВФ и Всемирный банк. Более устойчивая международная экономическая система будет лучше служить интересам Соединенных Штатов и всех других участников системы.

Отметим, что правительственная команда из Украины 23 апреля начала работу в Вашингтоне на Spring Meetings 2025 Всемирного банка и МВФ. Фокус будет на поиске средств на 2026 год. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, запланированы встречи с представителями финансовых и деловых кругов США и ЕС.

«Благодаря системной работе правительственной команды с партнерами потребности в финансировании Украины на этот год покрыты. Во время Spring Meetings будем обсуждать потребности Украины на 2026 год.

Особое внимание будет уделено финансированию восстановления, конфискации замороженных российских активов, привлечению инвестиций», отметил Денис Шмыгаль.

Автор: Наталя Мамченко

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США деньги МВФ

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что настало время вернуть МВФ его истинное предназначение

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