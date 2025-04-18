Україна та США підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини

Меморандум є свідченням намірів фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом сторонам, – Свириденко.

Фото: Facebook / Юлія Свириденко

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Україна та США зробили крок до підписання двосторонньої Угоди про економічне партнерство. Сторони офіційно підписали Меморандум, повідомила перша віце-прем’єрка – міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», — зазначила вона.

Під документом поставили підписи Юлія Свириденко в Києві та міністр фінансів США Скотт Бессент у Вашингтоні.

За словами міністерки, майбутня угода відкриватиме можливості для масштабних інвестицій, модернізації інфраструктури та розвитку взаємовигідної співпраці між двома країнами. Одним із ключових елементів співпраці стане створення Фонду інвестицій у відбудову України.

Свириденко додала, що попереду — фіналізація тексту Угоди, її підписання та подальша ратифікація парламентами України та США.

«Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну», — підкреслила вона.

Міністерка також подякувала технічним командам обох сторін за професійну, конструктивну й оперативну роботу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Юлія Свириденко заявила про значний прогрес щодо угоди зі США про корисні копалини: «Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді».

Фото: Facebook / Юлія Свириденко

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