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Юлія Свириденко заявила про значний прогрес щодо угоди зі США про корисні копалини: «Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді»

14:58, 16 квітня 2025
«Зараз ми домовились з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри — найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди» – міністр економіки Юлія Свириденко.
Юлія Свириденко заявила про значний прогрес щодо угоди зі США про корисні копалини: «Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді»
Джерело фото: Юлія Свириденко
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Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що у перемовинах зі США стосовно угоди про корисні копалини є суттєвий прогрес.

«Позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України.

Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою — є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах», зазначила вона.

«Зараз ми домовились з Американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри — найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди.

Команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим.

Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів», зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 15 квітня прийняла в першому читанні законопроект 7520-д «Про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їх майна». Зокрема, у новій редакції пропонується викласти статтю 79 Закону «Про міжнародне приватне право», яка наразі закріплює судовий імунітет іноземних держав. Норму про судовий імунітет пропонується прибрати. Крім того, іноземні держави не будуть користуватися судовим імунітетом у справах щодо прав на майно, яке знаходиться на території України. Також законопроект передбачає, що якщо інше не передбачено письмовою угодою сторін, іноземна держава не користується судовим імунітетом та український суд може розглядати справи щодо іноземної держави у спорах що виникли під час провадження такою державою комерційної діяльності на території України або поза її межами, якщо така діяльність має наслідки на території України; що виникли з комерційних угод, стороною яких є така іноземна держава.

Автор: Наталя Мамченко 

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США Україна Мінекономіки

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