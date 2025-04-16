Практика судів
  1. У світі

Кібершпигунство під запрошенням на дегустацію вин – російські хакери атакували дипломатів ЄС

18:22, 16 квітня 2025
Російські хакери Cozy Bear маскували атаки під дипломатичні запрошення.
Кібершпигунство під запрошенням на дегустацію вин – російські хакери атакували дипломатів ЄС
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хакерська група Cozy Bear, яку пов’язують із російськими спецслужбами, намагалась атакувати європейських дипломатів, видаючи себе за представників великих міністерств закордонних справ. За інформацією Politico з посиланням на дослідження компанії з кібербезпеки Check Point, зловмисники розсилали фейкові запрошення на дипломатичні заходи, зокрема дегустації вин, аби змусити адресатів завантажити шкідливе програмне забезпечення.

У розсилках хакери імітували одну з найбільших установ зовнішньополітичного відомства ЄС. У листах містились або шкідливі посилання, які автоматично ініціювали завантаження шкідливого ПЗ, або перенаправлення на справжній сайт міністерства, яке зловмисники намагалися копіювати.

Атака була спрямована не лише на європейські дипустанови, а й на посольства неєвропейських країн, які розташовані в Європі. У Check Point зазначають, що не можуть підтвердити, чи були ці спроби успішними, але зауважують, що використана соціальна інженерія була доволі вишуканою — зокрема, задум з дегустацією вин фахівці назвали «влучною ідеєю».

Cozy Bear, також відома як APT29, раніше була пов’язана зі спробами кібершпигунства проти урядів, оборонних структур і дослідницьких інститутів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄС хакер

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд затвердив новий порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців, зниклих безвісти чи захоплених у полон

Визначено випадки, коли у виплаті може бути відмовлено, зокрема, через СЗЧ чи дезертирство.

Кабмін змінив порядок передачі військовослужбовцями особистих розпоряджень на випадок загибелі про виплату одноразової грошової допомоги

Військовослужбовець має право скласти особисте розпорядження на випадок загибелі, визначивши розмір частки виплати грошового забезпечення особам у відсотках.

Парламент ухвалив зміни щодо виплати одноразової грошової допомоги членам родин загиблих Захисників і Захисниць, які можуть викликати плутанину на практиці

Законодавчі зміни щодо призначення одноразової грошової допомоги містять невизначеність щодо того, хто з членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України має право на виплати.

Юлія Свириденко заявила про значний прогрес щодо угоди зі США про корисні копалини: «Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді»

«Зараз ми домовились з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри — найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди» – міністр економіки Юлія Свириденко.

Орендарі комунального майна, які здійснили невід’ємні поліпшення, зможуть викупити його лише через аукціони – прийнято закон

Замість безальтернативного викупу майна орендарем через «невід’ємні поліпшення» прийнятий закон встановлює аукціони з продажу такого майна, де орендар може або скористатися пріоритетним правом викупу за найвищою ціною, сформованою на відкритому аукціоні, або отримати компенсацію за проведені невід’ємні поліпшення від нового власника майна.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду