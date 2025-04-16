Кібершпигунство під запрошенням на дегустацію вин – російські хакери атакували дипломатів ЄС

Російські хакери Cozy Bear маскували атаки під дипломатичні запрошення.

Фото з відкритих джерел

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Хакерська група Cozy Bear, яку пов’язують із російськими спецслужбами, намагалась атакувати європейських дипломатів, видаючи себе за представників великих міністерств закордонних справ. За інформацією Politico з посиланням на дослідження компанії з кібербезпеки Check Point, зловмисники розсилали фейкові запрошення на дипломатичні заходи, зокрема дегустації вин, аби змусити адресатів завантажити шкідливе програмне забезпечення.

У розсилках хакери імітували одну з найбільших установ зовнішньополітичного відомства ЄС. У листах містились або шкідливі посилання, які автоматично ініціювали завантаження шкідливого ПЗ, або перенаправлення на справжній сайт міністерства, яке зловмисники намагалися копіювати.

Атака була спрямована не лише на європейські дипустанови, а й на посольства неєвропейських країн, які розташовані в Європі. У Check Point зазначають, що не можуть підтвердити, чи були ці спроби успішними, але зауважують, що використана соціальна інженерія була доволі вишуканою — зокрема, задум з дегустацією вин фахівці назвали «влучною ідеєю».

Cozy Bear, також відома як APT29, раніше була пов’язана зі спробами кібершпигунства проти урядів, оборонних структур і дослідницьких інститутів.

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