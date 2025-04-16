Юлия Свириденко заявила о значительном прогрессе в переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых: «Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде»

«Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения», — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Источник фото: Юлия Свириденко

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Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила о существенном прогрессе в переговорах с США относительно соглашения о полезных ископаемых.

«Позитивный новый шаг с Соединенными Штатами по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины. Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением — есть существенный прогресс, юристы расставили правильные акценты в проекте соглашения, благодарю переговорщиков обеих команд», — отметила она.

«Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения.

Команды еще будут работать над конкретными пунктами соглашения, многое уже проработано, и уровень соглашения должен быть достаточно высоким. Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде Украины, оно предоставит возможности для инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста как Украины, так и Соединенных Штатов», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Напоминаем, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 15 апреля приняла в первом чтении законопроект 7520-д «О юрисдикционных иммунитетах иностранных государств и их имущества». В частности, в новой редакции предлагается изложить статью 79 Закона «О международном частном праве», которая сейчас закрепляет судебный иммунитет иностранных государств. Норму о судебном иммунитете предлагается исключить. Кроме того, иностранные государства не будут пользоваться судебным иммунитетом в делах, касающихся прав на имущество, находящееся на территории Украины. Также законопроект предусматривает, что, если иное не предусмотрено письменным соглашением сторон, иностранное государство не пользуется судебным иммунитетом, и украинский суд может рассматривать дела, касающиеся иностранного государства, в спорах, возникших в ходе осуществления такой страной коммерческой деятельности на территории Украины или за ее пределами, если такая деятельность имеет последствия на территории Украины, а также в спорах, возникших из коммерческих сделок, стороной которых является такое иностранное государство.

Автор: Наталя Мамченко

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