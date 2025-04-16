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Иностранные государства не будут пользоваться судебным иммунитетом в делах, касающихся прав на имущество, находящееся на территории Украины

08:09, 16 апреля 2025
Также в законе о международном частном праве предлагается убрать норму, регулирующую судебный иммунитет иностранного государства.
Иностранные государства не будут пользоваться судебным иммунитетом в делах, касающихся прав на имущество, находящееся на территории Украины
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7520-д «О юрисдикционных иммунитетах иностранных государств и их имущества».

В частности, предлагается изложить в новой редакции статью 79 Закона «О международном частном праве», которая сейчас закрепляет судебный иммунитет, в частности, то, что предъявление иска к иностранному государству, привлечение иностранного государства к участию в деле в качестве ответчика или третьего лица, наложение ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на территории Украины, применение к такому имуществу других средств обеспечения иска и обращение взыскания на такое имущество могут быть допущены только с согласия компетентных органов соответствующего государства, если иное не предусмотрено международным договором Украины или законом Украины.

Согласно предложенной законодателями новой редакции, в статье 79 о международном частном праве вместо судебного будет определен юрисдикционный иммунитет. В частности, будет предусмотрено, что в случаях, когда в нарушение норм международного права Украине, ее имуществу или представителям в иностранном государстве не обеспечивается такой же судебный иммунитет, который согласно частям первой и второй этой статьи обеспечивается иностранным государствам, их имуществу и представителям в Украине, Кабмин может применить к этому государству и его имуществу соответствующие меры, разрешенные международным правом, если дипломатические меры недостаточны для урегулирования последствий указанного нарушения норм международного права.

Законопроект предусматривает, что иностранное государство пользуется в Украине судебным иммунитетом, за исключением случаев:

  • когда такое иностранное государство согласилось на отказ от судебного иммунитета в соответствии со статьями 6–10 этого Закона;
  • случаев, предусмотренных статьями 11–21 и 26 этого Закона;
  • а также случаев, предусмотренных другими законами Украины и международными договорами, обязательность которых подтверждена Верховной Радой.

В частности, в перечне случаев, когда судебный иммунитет не действует, в статье 13 предлагается установить, что иностранное государство не пользуется судебным иммунитетом, то есть иммунитетом от судебного рассмотрения дел, и украинский суд может рассматривать дела в отношении иностранного государства в спорах, касающихся возникновения, существования или прекращения, а также определения содержания и объема:

  • его прав, интересов и обязательств в отношении имущества, находящегося на территории Украины, а также споров, связанных с осуществлением таких прав;
  • его прав, интересов и обязательств на имущество, возникшее в результате наследования или дарения, на бесхозную вещь, а также споров, связанных с осуществлением таких прав;
  • любых прав или интересов иностранного государства в отношении доверительной собственности, имущества должника, к которому применяются процедуры восстановления платежеспособности или признания его банкротом, включая имущество банков, выводимых с рынка в соответствии с законами «О банках и банковской деятельности» и «О системе гарантирования вкладов физических лиц»;
  • любых прав или интересов иностранного государства в отношении имущества, находящегося на территории Украины, которое было приобретено с нарушением законодательства Украины, международных договоров, обязательность которых подтверждена Верховной Радой Украины, и/или международного права.

Иностранное государство, как указано в законопроекте, означает:

  • иностранное государство и его органы государственной власти (включая органы местного самоуправления);
  • составные части федеративного иностранного государства, политические подразделения иностранного государства или любые единицы административно-территориального устройства иностранного государства, уполномоченные совершать действия для осуществления суверенной власти иностранного государства и действующие в этом качестве;
  • учреждения, предприятия (включая государственные предприятия), организации, институции или любые другие образования (в том числе без создания юридического лица), в той мере, в которой они уполномочены совершать и фактически совершают действия для осуществления суверенной власти иностранного государства;
  • представителей иностранного государства, действующих в этом качестве.

Кроме того, законопроект предусматривает, что иностранное государство не пользуется судебным иммунитетом, и суд может рассматривать дела в отношении иностранного государства в спорах, касающихся его участия в юридических лицах или образованиях без статуса юридического лица, зарегистрированных или иным образом созданных в соответствии с законодательством Украины, или тех, которые имеют местонахождение или основное место деятельности на территории Украины, если такие споры возникают между иностранным государством и такими юридическими лицами или образованиями без статуса юридического лица и/или их другими участниками.

Иностранное государство не пользуется судебным иммунитетом, и суд может рассматривать дела в отношении иностранного государства в спорах, связанных с признанием за иностранным государством и реализацией им прав интеллектуальной собственности, охраняемых в Украине, а также с возможным нарушением иностранным государством на территории Украины прав интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам и подлежащих защите на территории Украины.

Дела с участием иностранного государства рассматриваются судами по правилам судопроизводства Украины. Суды Украины уполномочены решать вопросы о том, пользуется ли иностранное государство и/или его имущество юрисдикционным иммунитетом в соответствии с положениями этого закона.

Если иное не предусмотрено письменным соглашением сторон, иностранное государство не пользуется судебным иммунитетом, и суд может рассматривать дела в отношении иностранного государства в спорах:

  • возникших в ходе осуществления таким государством коммерческой деятельности на территории Украины или за ее пределами, если такая деятельность имеет последствия на территории Украины;
  • возникших из коммерческих сделок, стороной которых является такое иностранное государство.

Законопроектом также установлено, что в случае, если иностранное государство ограничивает юрисдикционный иммунитет Украины в объеме, превышающем тот, который предусмотрен этим Законом для иностранного государства, при рассмотрении в суде дел в отношении такого иностранного государства суд может применить принцип взаимности и использовать такой же объем ограничения юрисдикционного иммунитета к этому иностранному государству, который оно применяет к Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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