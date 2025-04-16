Іноземні держави не будуть користуватися судовим імунітетом у справах щодо прав на майно, яке знаходиться на території України

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 7520-д «Про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їх майна».
Зокрема, у новій редакції пропонується викласти статтю 79 Закону «Про міжнародне приватне право», яка наразі закріплює судовий імунітет, зокрема те, що пред’явлення позову до іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно, яке належить іноземній державі та знаходиться на території України, застосування щодо такого майна інших засобів забезпечення позову і звернення стягнення на таке майно можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором України або законом України.
Відповідно до запропонованої законодавцями нової редакції, у статті 79 про міжнародне приватне право буде визначено замість судового юрисдикційний імунітет. Зокрема, буде передбачено, що у тих випадках, коли в порушення норм міжнародного права Україні, її майну або представникам в іноземній державі не забезпечується такий же судовий імунітет, який згідно з частинами першою та другою цієї статті забезпечується іноземним державам, їх майну та представникам в Україні, Кабміном може бути вжито до цієї держави, її майна відповідних заходів, дозволених міжнародним правом, якщо тільки заходів дипломатичного характеру не достатньо для врегулювання наслідків зазначеного порушення норм міжнародного права.
Законопроект передбачає, що іноземна держава користується в Україні судовим імунітетом, окрім випадків:
Зокрема, у переліку випадків, коли судовий імунітет не діє, а саме у статті 13, пропонується встановити, що іноземна держава не користується судовим імунітетом, тобто, імунітетом від здійснення судового розгляду справ, та український суд може розглядати справи щодо іноземної держави у спорах, що стосуються виникнення, існування чи припинення, а також визначення змісту та обсягу:
Іноземна держава, як вказано у законопроекті, означає:
Крім того, законопроект передбачає, що іноземна держава не користується судовим імунітетом та суд може розглядати справи щодо іноземної держави у спорах, що стосуються її участі в юридичних особах або утвореннях без статусу юридичної особи, зареєстрованих або іншим чином створених згідно із законодавством України, або таких, що мають місцезнаходження або основне місце діяльності на території України, якщо такі спори виникають між іноземною державою і такими юридичними особами або утвореннями без статусу юридичної особи та/або їхніми іншими учасниками.
Іноземна держава не користується судовим імунітетом та суд може розглядати справи щодо іноземної держави у спорах, що пов’язані з визнанням за іноземною державою та реалізацією нею прав інтелектуальної власності, які охороняються в Україні, а також з можливим порушенням іноземною державою на території України прав інтелектуальної власності, що належать третім особам та підлягають захисту на території України.
Справи за участю іноземної держави розглядаються судами за правилами судочинства України. Суди України уповноважені вирішувати питання щодо того чи користується іноземна держава та/або її майно юрисдикційним імунітетом відповідно до положень цього закону.
Якщо інше не передбачено письмовою угодою сторін, іноземна держава не користується судовим імунітетом та суд може розглядати справи щодо іноземної держави у спорах:
Законопроектом також встановлено, що у випадку якщо іноземна держава обмежує юрисдикційний імунітет України у обсязі більшому, ніж той, який передбачено цим Законом для іноземної держави, під час розгляду в суді справ щодо такої іноземної держави суд може застосувати принцип взаємності та застосовувати такий самий обсяг обмеження юрисдикційного імунітету до цієї іноземної держави, який вона застосовує до України.
Автор: Наталя Мамченко
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