Еммануель Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні

Президент Франції Макрон заявив, що наступний раунд переговоріввідбудеться наступного тижня у Лондоні.

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Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що новий етап переговорів щодо припинення вогню та досягнення сталого миру в Україні пройде наступного тижня в Лондоні.

Він назвав 17 квітня днем дипломатичної мобілізації і підкреслив, що учасники переговорів у Парижі, зокрема представники всіх країн, єдині в прагненні до миру і від самого початку підтримували бажання президента США Дональда Трампа якнайшвидше завершити війну в Україні.

Макрон зазначив, що "це демонструє сильну європейську прихильність і готовність тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами".

"Сьогодні ми взяли участь у позитивній та конструктивній дискусії про те, як досягти як припинення вогню, так і всеосяжного, тривалого миру. Я говорив з президентом України Володимиром Зеленським до і після зустрічей, щоб забезпечити координацію. Переговори продовжаться наступного тижня в Лондоні", - розповів Еммануель Макрон у соцмережі Х.

Він також подякував український й американській делегаціям, до складу яких увійшли держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф та Кіт Келлог, керівник офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, у Франції завершилася зустріч Макрона, Рубіо та Віткоффа — деталі зустрічі розповіли у Єлисейському палаці.

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