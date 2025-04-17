У Франції завершилася зустріч Макрона, Рубіо та Віткоффа — деталі зустрічі розповіли у Єлисейському палаці

Основною темою переговорів стали мирні ініціативи щодо припинення російської агресії проти України.

Фото: Getty Images

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У Франції завершилася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, держсекретаря США Марко Рубіо, спецпосланця президента США Стіва Віткоффа. Деталі зустрічі повідомили у Єлисейському палаці.

Так, дискусія була зосереджена на мирних переговорах, спрямованих на припинення російської агресії в Україні після нещодавнього обміну думками між Макроном та Трампом.

Окремо сторони обговорили майбутню роботу «Коаліції рішучих».

«Основною темою переговорів стали мирні ініціативи щодо припинення російської агресії проти України — у продовження нещодавніх контактів між президентами Макроном і Трампом, а також у рамках діяльності «Коаліції рішучих», яку спільно очолюють Франція та Велика Британія. Нагадаємо, її засідання відбулося 27 березня в Єлисейському палаці. До обговорень також долучився радник з нацбезпеки Великої Британії Джонатан Пауелл.

Окрім війни в Україні, сторони торкнулися й інших актуальних тем: торговельних мит між США та ЄС, а також ситуації на Близькому Сході — з акцентом на деескалацію напруження в регіоні», - розповіли у Єлисейському палаці.

Як повідомлялося раніше, Макрон зустрів Рубіо та Віткоффа у Єлисейському палаці — перед цим президент Франції мав розмову з Володимиром Зеленським.

Слід зазначити, що Стів Віткофф перед перемовинами з Макроном також зустрівся з радником Президента Франції Еммануелем Бонном в Єлисейському палаці.

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