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Макрон зустрів Рубіо та Віткоффа у Єлисейському палаці — перед цим мав розмову з Володимиром Зеленським

15:16, 17 квітня 2025
Макрон розмовляв із Президентом Володимиром Зеленським безпосередньо перед зустріччю з Віткоффом та Рубіо – The Guardian.
Макрон зустрів Рубіо та Віткоффа у Єлисейському палаці — перед цим мав розмову з Володимиром Зеленським
Фото: Ludovic Marin/EPA
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Президент Франції Еммануель Макрон зустрів та привітав у Єлисейському палаці Державного секретаря США Марко Рубіо та спецпредставника США Стіва Віткоффа в супроводі міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро.

Вони проведуть зустріч.

Як повідомляє The Guardian з посиланням на адміністрацію президента Франції, Макрон розмовляв із Президентом Володимиром Зеленським безпосередньо перед зустріччю з делегацією США.

У Франції також перебуває делегація України у складі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, глави МЗС Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова.

Вони вже провели зустріч з британськими, французькими і німецькими колегами в Єлисейському палаці.

«Ми обговорили шляхи до справедливого і тривалого миру, включаючи повне припинення вогню, багатонаціональний контингент і гарантії безпеки для України», повідомив Сибіга.

Як зазначив Умєров, у зустрічі взяли участь радник з національної безпеки Президента Франції Еммануель Бонн, радник Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник Федерального Канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

«Обговорили подальші кроки для досягнення справедливого й сталого миру. Зокрема, скоординували позиції щодо реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту та створення ефективної архітектури безпеки для нашої країни», зазначив Рустем Умєров.

Слід зазначити, що Стів Віткофф перед перемовинами з Макроном також зустрівся з радником Президента Франції Еммануелем Бонном в Єлисейському палаці.

Автор: Наталя Мамченко

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США Франція Володимир Зеленський Емманюель Макрон переговори

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