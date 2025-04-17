Макрон встретил Рубио и Уиткоффа в Елисейском дворце – перед этим он беседовал с Владимиром Зеленским

Макрон разговаривал с президентом Владимиром Зеленским непосредственно перед встречей с Уиткоффом и Рубио – The Guardian.

Фото: Ludovic Marin/EPA

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Президент Франции Эммануэль Макрон встретил и приветствовал в Елисейском дворце государственного секретаря США Марко Рубио и специального представителя США Стива Уиткоффа в сопровождении министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

Они проведут встречу.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на администрацию президента Франции, Макрон беседовал с президентом Владимиром Зеленским непосредственно перед встречей с делегацией США.

Во Франции также находится делегация Украины в составе главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова.

Они уже провели встречу с британскими, французскими и немецкими коллегами в Елисейском дворце.

«Мы обсудили пути к справедливому и долгосрочному миру, включая полное прекращение огня, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины», – сообщил Сибига.

Как отметил Умеров, во встрече приняли участие советник по национальной безопасности президента Франции Эммануэль Бонн, советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник федерального канцлера Германии Йенс Плетнер.

«Обсудили дальнейшие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. В частности, скоординировали позиции по реализации полного прекращения огня, привлечению многонационального военного контингента и созданию эффективной архитектуры безопасности для нашей страны», – отметил Рустем Умеров.

Следует отметить, что Стив Уиткофф перед переговорами с Макроном также встретился с советником президента Франции Эммануэлем Бонном в Елисейском дворце.

Автор: Наталя Мамченко

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