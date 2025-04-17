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Гоструда объясняет, на каких работах не могут работать женщины

20:23, 17 апреля 2025
Женщины не могут работать в ночное время, за исключением случаев, когда это необходимо по специфике определенных отраслей, и это разрешено только как временная мера.
Гоструда объясняет, на каких работах не могут работать женщины
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, где запрещается использование труда женщин.

Отмечается, что если посмотреть на статистику занятости женщин и мужчин в украинском обществе, то заняты примерно 63% женщин и 68% мужчин. Таким образом, женщины наравне с мужчинами получают высшее образование и участвуют на рынке труда. Однако есть исключения.

Согласно статье 174 Кодекса законов о труде Украины, запрещается использование труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением некоторых подземных работ (нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию). Также запрещается привлечение женщин к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

В соответствии с статьей 175 КЗоТ привлечение женщин к работам в ночное время не допускается, за исключением тех отраслей народного хозяйства, где это вызвано особой необходимостью и разрешено как временная мера.

Статья 176 КЗоТ не допускает привлечение к работам в ночное время, сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также направление в командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Соглашение сторон трудового договора, противоречащее этому правилу, не допускается.

Статья 178 КЗоТ предусматривает, что беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки, нормы обслуживания или они переводятся на другую работу, которая легче и исключает влияние неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по предыдущей работе.

Лица, виновные в нарушении требований законодательства о труде, несут финансовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законом.

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Гоструда

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