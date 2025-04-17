Держпраці пояснює, на яких роботах не можуть працювати жінки

Жінки не можуть працювати в нічний час, за винятком випадків, коли це необхідно через специфіку певних галузей, і це дозволено лише як тимчасовий захід.

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Державна служба з питань праці пояснює, де забороняється використовувати працю жінок.

Зазначається, що якщо подивитися на статистику стосовно зайнятості жінок і чоловіків в українському суспільстві, то зайнятими є приблизно 63 % жінок і 68 % чоловіків. Отже, жінки нарівні з чоловіками як здобувають вищу освіту, так і залучені до ринку праці. Утім, є винятки.

Згідно зі ст. 174 Кодексу законів про працю України забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт із санітарного та побутового обслуговування). Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Відповідно до ст. 175 КЗпП залучення жінок до робіт в нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликано особливою необхідністю і дозволено як тимчасовий захід.

Статтею 176 КЗпП не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок та жінок, що мають дітей віком до трьох років. Угода сторін трудового договору, яка суперечить цьому правилу, не допускається.

Статтею 178 КЗпП передбачено, що вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.

Особи, винні в порушенні вимог законодавства про працю, несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

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