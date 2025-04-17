Апеляційний суд зобов’язав чоловіка платити аліменти колишній дружині з інвалідністю, отриманою під час спільного проживання

Колишній чоловік має сплачувати аліменти, оскільки дружина з інвалідністю потребує постійної підтримки незалежно від отримуваної пенсії.

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Хмельницький апеляційний суд стягнув з чоловіка аліменти на утримання колишньої дружини, яка під час шлюбу отримала інвалідність.

Згідно з матеріалами справи № 671/168/24, жителька Хмельниччини подала позов до суду з проханням стягнути з колишнього чоловіка аліменти на її утримання – четверту частину частки від його заробітку (доходу), щомісячно та безтерміново.

Пояснила, що у 2019 році в ДТП вона отримала травму опорно-рухового апарату. Як наслідок – стала особою з інвалідністю. З винуватцем автоаварії на той час вона проживала однією сім’єю без реєстрації. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілою. Згодом вони уклали шлюб, під час якого вона пройшла черговий огляд МСЕК і отримала групу інвалідності довічно.

Сказала, що нині одержує 2760 гривень пенсії по інвалідності, інших доходів не має та потребує матеріальної допомоги від колишнього чоловіка. На її переконання, він зобов'язаний її утримувати й має таку можливість.

Волочиський районний суд Хмельницької області у задоволенні позову відмовив. Рішення мотивував тим, що жінка отримала інвалідність до укладення шлюбу, наразі одержує пенсію, тому її не можна вважати особою, яка потребує матеріальної допомоги. До того ж на думку суду, вона не довела, що колишній чоловік має можливість її надавати.

Позивачка оскаржила рішення до апеляційного суду та просила задовольнити її позовні вимоги.

Апеляційний суд встановив, що сторони перебували у зареєстрованому шлюбі протягом 2022-2023 років. Жінка уперше отримала інвалідність у 2020 році строком на 1 рік. У 2023 році вона пройшла повторний огляд МСЕК, за результатами якого отримала третю групу інвалідності загального захворювання з ураженням опорно-рухового апарату довічно.

Колегія суддів вважає, що позивачка має право на утримання (аліменти) після розірвання шлюбу, позаяк через встановлені медичні діагнози та рекомендації несе додаткові систематичні витрати для підтримки стану свого здоров'я.

Колегія відхилила доводи колишнього чоловіка апелянтки про те, що вона отримує пенсію по інвалідності в розмірі, який перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб та не потребує матеріальної допомоги. Суд зауважив, що частину 4 статті 75 Сімейного кодексу України, в якій якраз про це йдеться, Конституційний Суд визнав такою, що не відповідає Конституції України, вказавши, що призначення державою соціальних виплат не може впливати на призначення аліментів на утримання одного з подружжя або ж виключати можливість такого призначення.

Водночас апеляційний суд врахував, що сукупний дохід відповідача торік становив понад 450 000 грн, що він переніс операцію, потребує лікування, а будинок, де він зареєстрований, – капітального ремонту, бо не придатний для проживання.

Тому колегія суддів дійшла висновку про часткове задоволення апеляційної скарги. Відтак скасувала рішення місцевого суду та частково задовольнила позов – постановила стягнути з чоловіка на користь колишньої дружини аліменти на її утримання в розмірі 1/10 частки від усіх видів заробітку (доходу) щомісячно, строком на 5 років.

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