Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Апеляційний суд зобов’язав чоловіка платити аліменти колишній дружині з інвалідністю, отриманою під час спільного проживання

17:25, 17 квітня 2025
Колишній чоловік має сплачувати аліменти, оскільки дружина з інвалідністю потребує постійної підтримки незалежно від отримуваної пенсії.
Апеляційний суд зобов’язав чоловіка платити аліменти колишній дружині з інвалідністю, отриманою під час спільного проживання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд стягнув з чоловіка аліменти на утримання колишньої дружини, яка під час шлюбу отримала інвалідність.

Згідно з матеріалами справи № 671/168/24, жителька Хмельниччини подала позов до суду з проханням стягнути з колишнього чоловіка аліменти на її утримання – четверту частину частки від його заробітку (доходу), щомісячно та безтерміново.

Пояснила, що у 2019 році в ДТП вона отримала травму опорно-рухового апарату. Як наслідок – стала особою з інвалідністю. З винуватцем автоаварії на той час вона проживала однією сім’єю без реєстрації. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілою. Згодом вони уклали шлюб, під час якого вона пройшла черговий огляд МСЕК і отримала групу інвалідності довічно.

Сказала, що нині одержує 2760 гривень пенсії по інвалідності, інших доходів не має та потребує матеріальної допомоги від колишнього чоловіка. На її переконання, він зобов'язаний її утримувати й має таку можливість.

Волочиський районний суд Хмельницької області у задоволенні позову відмовив. Рішення мотивував тим, що жінка отримала інвалідність до укладення шлюбу, наразі одержує пенсію, тому її не можна вважати особою, яка потребує матеріальної допомоги. До того ж на думку суду, вона не довела, що колишній чоловік має можливість її надавати.

Позивачка оскаржила рішення до апеляційного суду та просила задовольнити її позовні вимоги.

Апеляційний суд встановив, що сторони перебували у зареєстрованому шлюбі протягом 2022-2023 років. Жінка уперше отримала інвалідність у 2020 році строком на 1 рік. У 2023 році вона пройшла повторний огляд МСЕК, за результатами якого отримала третю групу інвалідності загального захворювання з ураженням опорно-рухового апарату довічно.

Колегія суддів вважає, що позивачка має право на утримання (аліменти) після розірвання шлюбу, позаяк через встановлені медичні діагнози та рекомендації несе додаткові систематичні витрати для підтримки стану свого здоров'я.

Колегія відхилила доводи колишнього чоловіка апелянтки про те, що вона отримує пенсію по інвалідності в розмірі, який перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб та не потребує матеріальної допомоги. Суд зауважив, що частину 4 статті 75 Сімейного кодексу України, в якій якраз про це йдеться, Конституційний Суд визнав такою, що не відповідає Конституції України, вказавши, що призначення державою соціальних виплат не може впливати на призначення аліментів на утримання одного з подружжя або ж виключати можливість такого призначення.

Водночас апеляційний суд врахував, що сукупний дохід відповідача торік становив понад 450 000 грн, що він переніс операцію, потребує лікування, а будинок, де він зареєстрований, – капітального ремонту, бо не придатний для проживання.

Тому колегія суддів дійшла висновку про часткове задоволення апеляційної скарги. Відтак скасувала рішення місцевого суду та частково задовольнила позов – постановила стягнути з чоловіка на користь колишньої дружини аліменти на її утримання в розмірі 1/10 частки від усіх видів заробітку (доходу) щомісячно, строком на 5 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд апеляція шлюб апеляційні суди інвалідність грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дезертирам запропонують добровільно повернутися на службу до 30 серпня 2025 року – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект

Дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, військову службу яких призупинено та які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, можуть продовжити до 30 серпня 2025 року.

ВККС опинилася в «обіймах» НАБУ та ДБР – Комісія починає тонути в кримінальних провадженнях

Проблеми, що виникли у члена ВККС Володимира Луганського, можуть стати не тільки його проблемами.

У Міноборони розповіли, що робити, коли Резерв+ не бачить статус особи з інвалідністю

В залежності від дати встановлення інвалідності можна подати заяву через електронний кабінет або звернутися до закладу охорони здоров’я.

Додаткова винагорода є одноразовим додатковим видом грошового забезпечення, а не щомісячним – Верховний Суд вказав на помилковість висновків судів

Верховний Суд скасував рішення судів, які визнали протиправними дії управління Нацполіції щодо невключення додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабміну про виплати військовослужбовцям і поліцейським, до складу грошового забезпечення поліцейського при обчисленні одноразової допомоги.

Верховний Суд висловився щодо розпорядника інформації стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів

Верховний Суд вказав, що ВКДКА володіє запитуваною позивачкою інформацією, оскільки створює її в процесі виконання своїх обов’язків, а тому ВКДКА є розпорядником інформації в розумінні закону про доступ до публічної інформації.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду