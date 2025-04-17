Апелляционный суд обязал мужчину платить алименты бывшей жене с инвалидностью, полученной во время совместного проживания

Бывший муж должен платить алименты, поскольку жена с инвалидностью нуждается в постоянной поддержке независимо от получаемой пенсии.

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Хмельницкий апелляционный суд постановил взыскать с мужчины алименты на содержание бывшей жены, которая получила инвалидность во время брака.

Согласно материалам дела № 671/168/24, жительница Хмельницкой области обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего мужа алиментов на ее содержание — в размере четверти его заработка (дохода), ежемесячно и бессрочно.

Она пояснила, что в 2019 году получила травму опорно-двигательного аппарата в результате ДТП. Вследствие этого стала лицом с инвалидностью. На момент аварии она проживала с виновником ДТП одной семьей без официальной регистрации. Суд освободил его от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей. Позже они заключили брак, в ходе которого женщина прошла очередное освидетельствование МСЭК и получила группу инвалидности пожизненно.

Она отметила, что сейчас получает 2760 гривен пенсии по инвалидности, других доходов не имеет и нуждается в материальной помощи от бывшего супруга. По ее убеждению, он обязан ее содержать и имеет такую возможность.

Волочисский районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении иска. Решение было мотивировано тем, что женщина получила инвалидность до заключения брака и в настоящее время получает пенсию, а потому не может считаться лицом, нуждающимся в материальной помощи. Кроме того, по мнению суда, она не доказала, что бывший муж имеет возможность ее предоставлять.

Истец обжаловала решение в апелляционный суд и просила удовлетворить ее исковые требования.

Апелляционный суд установил, что стороны находились в зарегистрированном браке в течение 2022–2023 годов. Женщина впервые получила инвалидность в 2020 году сроком на один год. В 2023 году она прошла повторное обследование МСЭК, по результатам которого ей была установлена третья группа инвалидности по общему заболеванию с поражением опорно-двигательного аппарата — пожизненно.

Коллегия судей сочла, что истец имеет право на содержание (алименты) после расторжения брака, поскольку установленные медицинские диагнозы и рекомендации влекут за собой дополнительные систематические расходы на поддержание состояния здоровья.

Коллегия отклонила доводы бывшего мужа о том, что женщина получает пенсию по инвалидности в размере, превышающем прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, и не нуждается в материальной помощи. Суд указал, что часть 4 статьи 75 Семейного кодекса Украины, на которую ссылается ответчик, была признана неконституционной Конституционным Судом, поскольку государственные социальные выплаты не могут быть препятствием для назначения алиментов или исключать такую возможность.

В то же время апелляционный суд учел, что совокупный доход ответчика за прошлый год составил более 450 000 гривен, он перенес операцию, нуждается в лечении, а дом, где он зарегистрирован, требует капитального ремонта и непригоден для проживания.

В результате коллегия судей пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы. Решение местного суда было отменено, и суд частично удовлетворил иск — постановил взыскать с мужчины в пользу бывшей жены алименты на ее содержание в размере 1/10 от всех видов его заработка (дохода) ежемесячно сроком на 5 лет.