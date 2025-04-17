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У Миколаєві розпочався суд над військовим пенсіонером, причетним до ракетного удару по Бурштинській ТЕС

19:13, 17 квітня 2025
У Миколаєві судять 70-річного пенсіонера за передачу даних ФСБ РФ.
У Миколаєві розпочався суд над військовим пенсіонером, причетним до ракетного удару по Бурштинській ТЕС
Фото: Центральний районний суд Миколаєва
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Центральний районний суд Миколаєва розпочав судовий розгляд обвинувального акту стосовно 70-річного мешканця міста — колишнього співробітника МВС, якого обвинувачують у причетності до коригування ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

Прокурор оголосив обвинувальний акт, відповідно до якого, син обвинуваченого, колишній співробітник МВС України, після анексії АР Крим у 2014 році, перейшов на службу до МВС РФ у м.Севастополь.

Саме він запропонував батькові, братові та ще одному колишньому підлеглому збирати інформацію про українські об’єкти оборонного значення та військову інфраструктуру.

Встановлено, що після ракетного удару по Бурштинській ТЕС у березні минулого року, обвинувачений зателефонував знайомому, який працював на об’єкті, та зібрав дані про наслідки обстрілу. Через кілька днів по станції було завдано повторного удару. Слідство розцінює ці дії як можливе коригування вогню на користь країни-агресора.

Крім того, обвинувачений допомагав ще одній особі, залученій до цієї діяльності створити прихований канал зв’язку.

У судовому засіданні обвинувачений не визнав провину, проте погодився в подальшому давати покази.

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