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У НАЗК відповіли, чи може антикорупційний уповноважений стати викривачем і отримати виногороду

18:55, 17 квітня 2025
Якщо уповноважений повідомляє про корупцію в межах своїх службових обов’язків, він не може претендувати на винагороду як викривач.
У НАЗК відповіли, чи може антикорупційний уповноважений стати викривачем і отримати виногороду
Джерело фото: Getty Images
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Одним із ключових аспектів роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції є взаємодія з викривачами. Але у поясненні, чи може сам уповноважений стати викривачем і розраховувати на винагороду, у НАЗК вказують, що все залежить від того, як саме він отримав інформацію про корупцію.

Коли статус викривача не надається:

якщо уповноважений отримав інформацію від викривача  і в межах своїх посадових обов’язків повідомив про це керівництво чи спеціальний суб'єкт у сфері протидії корупції. Тут він виступає як канал отримання повідомлення. 

Коли уповноважений може стати викривачем:

якщо уповноважений самостійно виявив корупційне порушення в організації, де працює, і повідомив про це керівника чи спеціальний суб'єкт у сфері протидії корупції, він отримує статус викривача. Це гарантує йому захист, передбачений законом.

У НАЗК зауважують, що звільнення антикорупційного уповноваженого та керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції в державному органі за ініціативи керівника має чітку процедуру. Таке звільнення обов'язково має бути погоджене НАЗК. Це забезпечує незалежність уповноваженого від тиску з боку керівництва.

Виплата винагороди: якщо уповноважений повідомляє про корупцію в межах своїх службових обов’язків, він не може претендувати на винагороду як викривач.

Отже, підтвердження статусу викривача для уповноваженої особи залежить від обставин, за яких вона отримала інформацію. У кожному випадку потрібно враховувати конкретний контекст, повноваження та джерело даних.

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