Синдром котячої подряпини: на Львівщині двоє дітей втратили зір після контакту з тваринами

Діти втратили зір на одне око через котячі подряпини — лікарі попереджають про небезпеку.

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У Львівській області зафіксовано два випадки тяжких ускладнень після контакту з домашніми котами — обидва завершилися повною втратою зору на одне око у дітей. Причиною стала бактеріальна інфекція, відома як синдром котячої подряпини. Про це повідомили у львівській лікарні «Охматдит».

Що це за хвороба?

Синдром котячої подряпини — це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія Bartonella henselae. Зазвичай передається через подряпини від заражених котів. У деяких випадках інфекція може спричинити серйозні ускладнення: запалення лімфовузлів, очей (увеїт, ендофтальміт), а в крайніх випадках — повну сліпоту.

Реальні історії — трагічні наслідки

Іван, 5 років (ім’я змінено), зі Стрийського району, отримав подряпину прямо в око. Після початкового місцевого лікування стан дитини погіршувався. У львівській лікарні офтальмологи виявили проникаюче поранення та запалення всіх оболонок ока. Хлопчику провели дві складні операції, зокрема видалили скловидне тіло та підшили сітківку, але зір на лівому оці врятувати не вдалося.

«Дитину двічі оперували, забирали фіброзні плівки, бо ситуація погіршувалась. Але, на жаль, його ліве око майже повністю втратило зір», – зазначає офтальмолог Олександра Сондей.

Тимофій, 4,5 роки, отримав подряпину, ймовірно, на руці чи іншій частині тіла. Батьки не надали цьому значення, але згодом помітили, що дитина мружить око. У Центрі після обстеження медики встановили діагноз — синдром котячої подряпини. Незважаючи на зусилля лікарів, зір на одному оці не вдалося відновити.

«Ми навіть не знали, що кіт його подряпав! Це не була велика, помітна подряпина. Звернулися до лікарів, коли побачили, що він постійно примружує око», – каже мама Тимофія.

Лікарі наголошують: навіть незначні подряпини від котів можуть становити загрозу.

«Якщо дитину подряпав кіт, важливо негайно обробити рану антисептиком і уважно спостерігати за станом здоров’я. При появі будь-яких симптомів – почервоніння, набряку, болю в оці чи погіршення зору – слід негайно звернутися до лікаря. На ранніх стадіях інфекцію можна вчасно діагностувати та лікувати, що дає шанс зберегти зір. Проте, якщо бактерія вже спричинила запалення внутрішніх структур ока, відновити зір часто неможливо», – каже лікар-офтальмолог Тетяна Ленів.

Як захистити дітей?

Регулярно обстежуйте своїх котів у ветеринара та лікуйте їх при виявленні інфекцій;

Уникайте тісного контакту маленьких дітей з тваринами, які можуть подряпати або вкусити;

Якщо кіт подряпав дитину – ретельно промийте рану, обробіть антисептиком і зверніться до лікаря за консультацією.

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