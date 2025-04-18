Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Синдром котячої подряпини: на Львівщині двоє дітей втратили зір після контакту з тваринами

11:49, 18 квітня 2025
Діти втратили зір на одне око через котячі подряпини — лікарі попереджають про небезпеку.
Синдром котячої подряпини: на Львівщині двоє дітей втратили зір після контакту з тваринами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області зафіксовано два випадки тяжких ускладнень після контакту з домашніми котами — обидва завершилися повною втратою зору на одне око у дітей. Причиною стала бактеріальна інфекція, відома як синдром котячої подряпини. Про це повідомили у львівській лікарні «Охматдит».

Що це за хвороба?

Синдром котячої подряпини — це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія Bartonella henselae. Зазвичай передається через подряпини від заражених котів. У деяких випадках інфекція може спричинити серйозні ускладнення: запалення лімфовузлів, очей (увеїт, ендофтальміт), а в крайніх випадках — повну сліпоту.

Реальні історії — трагічні наслідки

Іван, 5 років (ім’я змінено), зі Стрийського району, отримав подряпину прямо в око. Після початкового місцевого лікування стан дитини погіршувався. У львівській лікарні офтальмологи виявили проникаюче поранення та запалення всіх оболонок ока. Хлопчику провели дві складні операції, зокрема видалили скловидне тіло та підшили сітківку, але зір на лівому оці врятувати не вдалося.

«Дитину двічі оперували, забирали фіброзні плівки, бо ситуація погіршувалась. Але, на жаль, його ліве око майже повністю втратило зір», – зазначає офтальмолог Олександра Сондей.

Тимофій, 4,5 роки, отримав подряпину, ймовірно, на руці чи іншій частині тіла. Батьки не надали цьому значення, але згодом помітили, що дитина мружить око. У Центрі після обстеження медики встановили діагноз — синдром котячої подряпини. Незважаючи на зусилля лікарів, зір на одному оці не вдалося відновити.

«Ми навіть не знали, що кіт його подряпав! Це не була велика, помітна подряпина. Звернулися до лікарів, коли побачили, що він постійно примружує око», – каже мама Тимофія.

Лікарі наголошують: навіть незначні подряпини від котів можуть становити загрозу.

«Якщо дитину подряпав кіт, важливо негайно обробити рану антисептиком і уважно спостерігати за станом здоров’я. При появі будь-яких симптомів – почервоніння, набряку, болю в оці чи погіршення зору – слід негайно звернутися до лікаря. На ранніх стадіях інфекцію можна вчасно діагностувати та лікувати, що дає шанс зберегти зір. Проте, якщо бактерія вже спричинила запалення внутрішніх структур ока, відновити зір часто неможливо», – каже лікар-офтальмолог Тетяна Ленів.

Як захистити дітей?

Регулярно обстежуйте своїх котів у ветеринара та лікуйте їх при виявленні інфекцій;

Уникайте тісного контакту маленьких дітей з тваринами, які можуть подряпати або вкусити;

Якщо кіт подряпав дитину – ретельно промийте рану, обробіть антисептиком і зверніться до лікаря за консультацією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів діти тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
США не зможуть відновити повноцінне авіасполучення з РФ без дозволу ЄС — Politico

ЄС стурбований ризиками для безпеки польотів, які становлять підроблені та несертифіковані деталі, встановлені в російських літаках, до того ж, багато російських літаків більше ніколи не зможуть приземлитися в Європі, тому що вони насправді не російські, а були вкрадені в орендодавців після вторгнення.

Для роботодавців пропонують запровадити квоту на працевлаштування учасників бойових дій – депутати внесли законопроект

У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього пропонується стягувати штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної зарплати.

Руслан Стефанчук вніс законопроект з новою редакцією закону про Омбудсмена, яким пропонується змінити порядок його призначення та звільнення

Спікер парламенту Руслан Стефанчук разом з колегами зареєстрували нову редакцію закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ чи дезертирували, пропонується не призупиняти військову службу

Широка група депутатів на чолі з Олександром Завітневичем зазначає, що наявність інституту призупинення військової служби лише заважає військовослужбовцям, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, повернутись до виконання військового обов’язку.

Сергій Іонушас зареєстрував проект змін до КПК про розширення можливостей проводити судовий розгляд за відсутності учасників провадження

Зокрема, задля унеможливлення зловживання процесуальними правами стороною захисту депутати пропонують розширити сферу застосування письмового провадження у КПК.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області