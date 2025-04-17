Дональд Трамп вважає, що очільник Федерального резерву США Джером Пауелл має піти у відставку

Президент США заявив, що Пауелл затягує зі зниженням відсоткових ставок і тому має піти у відставку.

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Федеральної резервної системи Джером Пауелл має піти у відставку.

Зокрема, Трамп вважає, що Пауелл мав давно знизити відсоткові ставки, але досі цього не зробив.

«Очікується, що Європейський центральний банк уже всьоме знизить відсоткові ставки. Тим часом Джером Пауелл із Федеральної резервної системи — якого часто критикують за повільність і помилкові рішення — вчора оприлюднив черговий, типовий і абсолютно заплутаний звіт.

Ціни на нафту знижуються, продукти харчування, зокрема й яйця, дешевшають, а США отримують прибутки завдяки митам. Пауелл мав би давно, як і ЄЦБ, знизити відсоткові ставки — але тепер це точно потрібно зробити.

Його відставка — лише питання часу», — написав Трамп на своїй сторінці в соцмережі TruthSocial.

Напередодні очільник Федерального резерву США заявив, що центральний банк не буде поспішати з будь-яким корегуванням процентних ставок. Він наголосив, що регулятор прагне «дочекається більшої ясності» перш ніж ухвалювати якість рішення. Про це повідомляє Yahoo!Finance.

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