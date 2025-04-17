Дональд Трамп считает, что глава Федерального резерва США Джером Пауэлл должен уйти в отставку

Президент США заявил, что Пауэлл затягивает со снижением процентных ставок и потому должен уйти в отставку.

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен уйти в отставку.

В частности, Трамп считает, что Пауэлл уже давно должен был снизить процентные ставки, но до сих пор этого не сделал.

«Ожидается, что Европейский центральный банк уже в седьмой раз понизит процентные ставки. Тем временем Джером Пауэлл из Федеральной резервной системы — которого часто критикуют за медлительность и ошибочные решения — вчера опубликовал очередной, типичный и совершенно запутанный отчёт.

Цены на нефть снижаются, продукты питания, в том числе яйца, дешевеют, а США получают прибыль благодаря пошлинам. Пауэлл давно должен был, как и ЕЦБ, понизить процентные ставки — но теперь это точно необходимо сделать.

Его отставка — лишь вопрос времени», — написал Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial.

Накануне глава Федеральной резервной системы США заявил, что центробанк не будет спешить с каким-либо корректированием процентных ставок. Он подчеркнул, что регулятор стремится «дождаться большей ясности», прежде чем принимать какие-либо решения. Об этом сообщает Yahoo!Finance.