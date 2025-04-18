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Синдром кошачьей царапины: на Львовщине двое детей потеряли зрение после контакта с животными

11:49, 18 апреля 2025
Дети потеряли зрение на один глаз из-за кошачьих царапин — врачи предупреждают об опасности.
Синдром кошачьей царапины: на Львовщине двое детей потеряли зрение после контакта с животными
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Во Львовской области зафиксированы два случая тяжелых осложнений после контакта с домашними кошками — оба закончились полной потерей зрения на один глаз у детей. Причиной стала бактериальная инфекция, известная как синдром кошачьей царапины. Об этом сообщили во львовской больнице «Охматдет».

Что это за болезнь?

Синдром кошачьей царапины — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bartonella henselae. Обычно передается через царапины от зараженных кошек. В некоторых случаях инфекция может вызвать серьезные осложнения: воспаление лимфоузлов, глаз (увеит, эндофтальмит), а в тяжелых случаях — полную слепоту.

Реальные истории — трагические последствия

Иван, 5 лет (имя изменено), из Стрыйского района, получил царапину прямо в глаз. После первичного лечения у местного офтальмолога состояние ребенка ухудшалось. В львовской больнице офтальмологи диагностировали проникающее ранение и воспаление всех оболочек глаза. Мальчику провели две сложные операции — удалили стекловидное тело и подшили сетчатку, но зрение на левом глазу спасти не удалось.

«Ребенка дважды оперировали, удаляли фиброзные пленки, потому что состояние ухудшалось. Но, к сожалению, его левый глаз почти полностью потерял зрение», – рассказала офтальмолог Александра Сондей.

Тимофей, 4,5 года, получил царапину, предположительно, на руке или другой части тела. Родители не придали этому значения, но позже заметили, что ребенок прищуривает глаз. В Центре после обследования врачи диагностировали синдром кошачьей царапины. Несмотря на лечение, зрение на одном глазу восстановить не удалось.

«Мы даже не знали, что кот его поцарапал! Это была не большая, заметная царапина. Обратились к врачам, когда увидели, что он все время щурится», – рассказывает мама Тимофея.

Врачи подчеркивают: даже незначительные царапины от кошек могут быть опасны.

«Если ребенка поцарапал кот, важно немедленно обработать рану антисептиком и внимательно следить за состоянием здоровья. При появлении любых симптомов — покраснение, отек, боль в глазу или ухудшение зрения — следует немедленно обратиться к врачу. На ранней стадии инфекцию можно диагностировать и вылечить, что дает шанс сохранить зрение. Однако если бактерия уже вызвала воспаление внутренних структур глаза, восстановить зрение часто невозможно», – объясняет офтальмолог Татьяна Ленив.

Как защитить детей?

Регулярно проверяйте своих кошек у ветеринара и лечите их при наличии инфекций;

Избегайте тесного контакта маленьких детей с животными, которые могут поцарапать или укусить;

Если кот поцарапал ребенка — тщательно промойте рану, обработайте антисептиком и обратитесь за медицинской консультацией.

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Львов дети животные

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