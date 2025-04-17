В НАПК ответили, может ли антикоррупционный уполномоченный стать разоблачителем и получить вознаграждение

Если уполномоченный сообщает о коррупции в рамках своих служебных обязанностей, он не может претендовать на вознаграждение как разоблачитель.

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Одним из ключевых аспектов работы уполномоченных лиц по вопросам предотвращения и выявления коррупции является взаимодействие с разоблачителями. Однако в пояснении, может ли сам уполномоченный стать разоблачителем и рассчитывать на вознаграждение, в НАПК указывают, что все зависит от того, как именно он получил информацию о коррупции.

Когда статус разоблачителя не предоставляется: если уполномоченный получил информацию от разоблачителя и в рамках своих должностных обязанностей сообщил об этом руководству или специальному субъекту в сфере противодействия коррупции. Здесь он выступает как канал получения сообщения.

Когда уполномоченный может стать разоблачителем: если уполномоченный самостоятельно выявил коррупционное нарушение в организации, где работает, и сообщил об этом руководителю или специальному субъекту в сфере противодействия коррупции, он получает статус разоблачителя. Это гарантирует ему защиту, предусмотренную законом.

В НАПК отмечают, что увольнение антикоррупционного уполномоченного и руководителя уполномоченного подразделения по вопросам предотвращения коррупции в государственном органе по инициативе руководителя имеет четкую процедуру. Такое увольнение обязательно должно быть согласовано с НАПК. Это обеспечивает независимость уполномоченного от давления со стороны руководства.

Выплата вознаграждения: если уполномоченный сообщает о коррупции в рамках своих служебных обязанностей, он не может претендовать на вознаграждение как разоблачитель.

Таким образом, подтверждение статуса разоблачителя для уполномоченного лица зависит от обстоятельств, при которых он получил информацию. В каждом случае необходимо учитывать конкретный контекст, полномочия и источник данных.

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