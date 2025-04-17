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В Николаеве начался суд над военным пенсионером, причастным к ракетному удару по Бурштынской ТЭС

19:13, 17 апреля 2025
В Николаеве судят 70-летнего пенсионера за передачу данных ФСБ РФ.
В Николаеве начался суд над военным пенсионером, причастным к ракетному удару по Бурштынской ТЭС
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Центральный районный суд Николаева начал судебное разбирательство обвинительного акта в отношении 70-летнего жителя города — бывшего сотрудника МВД, которого обвиняют в причастности к корректировке ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

Прокурор огласил обвинительный акт, согласно которому сын обвиняемого, бывший сотрудник МВД Украины, после аннексии АР Крым в 2014 году перешел на службу в МВД РФ в г. Севастополь. Именно он предложил отцу, брату и еще одному бывшему подчиненному собирать информацию о украинских объектах оборонного значения и военной инфраструктуре.

Установлено, что после ракетного удара по Бурштинской ТЭС в марте прошлого года обвиняемый позвонил знакомому, который работал на объекте, и собрал данные о последствиях обстрела. Через несколько дней по станции был нанесен повторный удар. Следствие расценивает эти действия как возможную корректировку огня в пользу страны-агрессора.

Кроме того, обвиняемый помог еще одному лицу, вовлеченному в эту деятельность, создать скрытый канал связи.

На судебном заседании обвиняемый не признал вину, но согласился впоследствии давать показания.

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суд Николаев

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