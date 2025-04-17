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Во Франции завершилась встреча Макрона, Рубио и Уиткоффа – детали встречи рассказали в Елисейском дворце

19:16, 17 апреля 2025
Основной темой переговоров стали мирные инициативы по прекращению российской агрессии против Украины.
Во Франции завершилась встреча Макрона, Рубио и Уиткоффа – детали встречи рассказали в Елисейском дворце
Фото: Getty Images
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Во Франции завершилась встреча президента Франции Эммануэля Макрона, государственного секретаря США Марко Рубио и специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Подробности встречи сообщили в Елисейском дворце.

Так, обсуждение было сосредоточено на мирных переговорах, направленных на прекращение российской агрессии в Украине после недавнего обмена мнениями между Макроном и Трампом.

Отдельно стороны обсудили будущую работу «Коалиции решительных».

«Основной темой переговоров стали мирные инициативы по прекращению российской агрессии против Украины — в продолжение недавних контактов между президентами Макроном и Трампом, а также в рамках деятельности «Коалиции решительных», которую совместно возглавляют Франция и Великобритания. Напомним, заседание этой коалиции состоялось 27 марта в Елисейском дворце. В обсуждении также принял участие советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл.

Кроме войны в Украине, стороны затронули и другие актуальные темы: торговые пошлины между США и ЕС, а также ситуацию на Ближнем Востоке — с акцентом на деэскалацию напряжённости в регионе», — сообщили в Елисейском дворце.

Как сообщалось ранее, Макрон встретил Рубио и Уиткоффа в Елисейском дворце – перед этим президент Франции беседовал с Владимиром Зеленским.

Следует отметить, что Стив Уиткофф перед переговорами с Макроном также встретился с советником президента Франции Эммануэлем Бонном в Елисейском дворце.

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США Франция Эмманюэль Макрон Рубио

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