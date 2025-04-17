Украина и США могут подписать Меморандум о намерениях по соглашению о полезных ископаемых уже 17 апреля, — Зеленский

Меморандум о намерениях из США может быть подписан онлайн уже 17 апреля.

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Украина и США могут подписать Меморандум о намерениях по соглашению о полезных ископаемых уже 17 апреля. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга.

Так, Президент рассказал о ходе переговоров. По его словам, техническая встреча с американской стороной прошла положительно.

«Пару дней назад американская сторона предложила все-таки вернуться еще к одному шагу, пока работают юристы над соглашением – это Меморандум о намерениях, у нас намерения положительные, конструктивные, мы это показываем. Поэтому Меморандум о намерениях, то есть не само соглашение, а Меморандум о намерениях может быть подписан онлайн сегодня», – добавил Глава государства.

Он отметил, что сейчас первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко работает с американской стороной над текстом Меморандума.

Ранее Юлия Свириденко сообщила, что в переговорах с США относительно соглашения о полезных ископаемых достигнут значительный прогресс.

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