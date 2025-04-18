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Для военнослужащих, совершивших СЗЧ или дезертирство, предлагается не приостанавливать военную службу

08:15, 18 апреля 2025
Широкая группа депутатов во главе с Александром Завитневичем отмечает, что существование института приостановления военной службы только препятствует военнослужащим, совершившим СЗЧ или дезертирство, вернуться к исполнению воинского долга.
Для военнослужащих, совершивших СЗЧ или дезертирство, предлагается не приостанавливать военную службу
Фото: Inna Varenytsia/REUTERS
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Во время действия военного положения военная служба для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части, места службы или дезертировавших, не приостанавливается. Соответствующую норму в Закон «О воинской обязанности и военной службе» предлагает добавить широкая группа депутатов, среди которых глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, депутаты Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, Александр Федиенко и другие.

Законопроект направлен на отмену института приостановления военной службы для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части, места службы или дезертировавших во время действия военного положения.

«Факт приостановления военной службы затягивает возвращение таких военнослужащих до принятия судом решения об освобождении от уголовной ответственности на основании, предусмотренной ч. 5 статьи 401 УК.

То есть приостановление военной службы лишь лишает командира возможности возобновить военную службу, а военнослужащего — вернуться к исполнению воинского долга», — отмечают авторы законопроекта № 13177.

Таким образом, по мнению депутатов, существует настоятельная необходимость в отмене института приостановления военной службы для военнослужащих во время действия военного положения, а также в продлении до 30 августа 2025 года действия упрощенного механизма возвращения военнослужащих, чья военная служба приостановлена и которые самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом также предлагается продлить до 30 августа 2025 года действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, чья военная служба приостановлена и которые самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали.

Депутаты указали, что распространенной причиной массового невозвращения военнослужащих к ранее установленному сроку — 1 марта 2025 года — стали «ограниченные сроки для принятия обдуманного, важного и ответственного решения о добровольном возвращении».

Как отмечают инициаторы законопроекта, к этому можно добавить «пробелы информационной политики и недостатки рекрутинга».

Кроме того, в приложении «Армия+» сравнительно недавно заработал функционал, позволяющий военнослужащему подавать рапорт о восстановлении на службе после СЗЧ.

Также депутаты предлагают внести изменения в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», согласно которым военнослужащий, чья военная служба приостановлена, или который во время действия военного положения самовольно покинул воинскую часть, место службы или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные этим законом. На это время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.

Что касается военнослужащих, которые во время действия военного положения самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали и не вернулись в воинские части (места службы) до момента прекращения или отмены военного положения, то, согласно законопроекту, их военная служба приостанавливается со дня, следующего за прекращением или отменой военного положения.

Автор: Наталя Мамченко

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Для военнослужащих, совершивших СЗЧ или дезертирство, предлагается не приостанавливать военную службу

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