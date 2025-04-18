Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ чи дезертирували, пропонується не призупиняти військову службу

Широка група депутатів на чолі з Олександром Завітневичем зазначає, що наявність інституту призупинення військової служби лише заважає військовослужбовцям, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, повернутись до виконання військового обов’язку.

Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

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Під час дії воєнного стану військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували, не призупиняється. Відповідну норму до закону про військовий обов’язок та військову службу пропонує додати широка група депутатів, серед яких голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, депутати Федір Веніславський, Мар’яна Безугла, Олександр Федієнко та інші.

Законопроект спрямований на скасування інституту призупинення військової служби військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, місця служби або дезертирували під час дії воєнного стану.

«Факт призупинення військової служби затягує повернення таких військовослужбовців до прийняття рішення судом про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі, передбаченій ч. 5 статті 401 КК.

Тобто, призупинення військової служби лише позбавляє можливості командира продовжити військову службу, а військовослужбовця – повернутись до виконання військового обов’язку», зазначають автори законопроекту 13177.

Отже, на думку депутатів, існує нагальна необхідність щодо скасування інституту призупинення військової служби військовослужбовцям під час дії воєнного стану, а так само продовження до 30 серпня 2025 року дії спрощеного механізму повернення військовослужбовців, військову службу яких призупинено та які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом пропонується також продовжити до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, військову службу яких призупинено та які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували.

Депутати вказали, що поширеною причиною того, що військовослужбовці масово не повернулися до встановленого раніше терміну – 1 березня 2025 року, «стали обмежені терміни для прийняття обдуманого важливого та відповідального рішення щодо добровільного повернення».

Як вказують ініціатори законопроекту, до цього можна додати «прогалини інформаційної політики та недоліки рекрутингу».

До того ж, у застосунку «Армія+» порівняно недавно запрацював функціонал, який дозволить військовослужбовцю подавати рапорт щодо поновлення на службі після СЗЧ.

Крім того, депутати пропонують внести зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», згідно яких військовослужбовець, якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив військову частину чи місце проходження військової служби або дезертирував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені цим законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

Що стосується військовослужбовців, які під час дії воєнного стану самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і не повернулись до військових частин (місць проходження військової служби) до моменту припинення чи скасування воєнного стану, то відповідно до законопроекту їх військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко

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