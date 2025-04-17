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Верховний Суд почав розгляд справи щодо оскарження указу Зеленського про застосування санкцій до Порошенка

18:30, 17 квітня 2025
КАС ВС розпочав розгляд справи за позовною заявою Петра Порошенка, у якій оскаржено указ про застосування санкцій.
Верховний Суд почав розгляд справи щодо оскарження указу Зеленського про застосування санкцій до Порошенка
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Верховний Суд почав розгляд справи щодо оскарження Указу Президента України Володимира Зеленського № 81/2025 про застосування санкцій до Петра Порошенка. Про це інформує ВС.

Так, 17 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 990/80/25 за позовною заявою Петра Порошенка, у якій оскаржено Указ Президента України від 12 лютого 2025 року № 81/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» у частині введення в дію цього рішення РНБО України, а саме позиції 4 у додатку до рішення, відповідно до якого застосовано санкції до позивача.

Під час судового засідання колегія суддів розглянула заяву представника позивача про забезпечення позову щодо часткового зупинення дії рішення РНБО України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». У задоволенні вказаної заяви було відмовлено на підставі ч. 3 ст. 151 КАС України.

Верховний Суд також розглянув клопотання Кабінету Міністрів України про залучення до участі у справі Міністерства економіки України як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. Задовольнивши відповідне клопотання, Суд оголосив перерву в розгляді справи.

Наступне судове засідання відбудеться 13 травня 2025 року о 14:00.

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Верховний Суд Петро Порошенко санкції президент указ КАС ВС

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