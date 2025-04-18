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Тренування без фанатизму – у БЗВП не вимагатимуть надлюдських зусиль

07:36, 18 квітня 2025
У ТЦК заспокоюють: БЗВП без фізичних знущань — навантаження зростатиме поступово.
Тренування без фанатизму – у БЗВП не вимагатимуть надлюдських зусиль
Фото: novynarnia
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Учасникам базової загальновійськової підготовки (БЗВП) не доведеться виконувати непосильні фізичні завдання. Про це повідомив Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У ТЦК наголошують: фізичне навантаження під час підготовки зростатиме поступово. Мета — дати можливість кожному адаптуватися до нового ритму без надмірного стресу для організму.

Водночас охочим варто завчасно «підтягнути» фізичну форму. Для цього підійдуть прості щоденні вправи: зарядка, заняття в залі чи вдома, прогулянки на свіжому повітрі або навіть фізична праця. У ТЦК радять більше ходити пішки — 10 тисяч кроків на день, користуватися сходами замість ліфта, виконувати нескладні вправи протягом дня.

Зокрема, рекомендують:

  • розтяжку,
  • присідання — 10–20 разів у 2–3 підходи,
  • відтискання — 10–15 разів,
  • підтягування — 5–10 разів,
  • планку — до однієї хвилини, кілька підходів.

За можливості можна збільшити навантаження, адже вже в перший тиждень навчання стане зрозуміло, що тренування не були марними.

Особам віком понад 40 років рекомендують адаптувати програму до своїх можливостей: зменшити кількість повторень, робити довші паузи для відновлення, а біг — за потреби — замінити на активну ходу.

У ТЦК закликають не ставитися до вправ формально, але й не намагатися змагатися з найвитривалішими. Головне — системність, поступове збільшення навантаження та уважність до свого самопочуття. Такий підхід допоможе легше пройти навчання і підготуватися до реальних умов служби.

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ЗСУ ТЦК

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