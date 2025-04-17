Віткофф та Рубіо зустрілися з Андрієм Єрмаком та Рустемом Умєровим в Єлисейському палаці

У Парижі відбулася зустріч делегації США та України.

Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Єлисейському палаці відбувається другий раунд зустрічей між делегацією США, радниками з безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також українською делегацією. Фото та відео публікують світові медіа.

Так, державний секретар США Марко Рубіо та спецпредставник Білого дому Стів Віткофф спілкуються з високопоставленими представниками британської, французької, німецької та української адміністрацій. З української сторони присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умєров.

Як повідомлялося раніше, Макрон зустрів Рубіо та Віткоффа у Єлисейському палаці — перед цим президент Франції мав розмову з Володимиром Зеленським.

Слід зазначити, що Стів Віткофф перед перемовинами з Макроном також зустрівся з радником Президента Франції Еммануелем Бонном в Єлисейському палаці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.