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Ввічливість із ChatGPT коштує OpenAI десятки мільйонів доларів

07:54, 18 квітня 2025
70% користувачів чемні до ШІ, і це дорого обходиться OpenAI.
Ввічливість із ChatGPT коштує OpenAI десятки мільйонів доларів
Фото: MC.today
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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив, що звичка користувачів бути ввічливими з ChatGPT обходиться компанії в десятки мільйонів доларів через збільшене споживання електроенергії.

Про це він написав у відповіді на запитання користувача в соцмережі X, який поцікавився, скільки коштів OpenAI витратила на енергію через те, що люди додають до запитів слова на кшталт «будь ласка» і «дякую». Альтман коротко відповів: «Десятки мільйонів доларів, витрачених із користю — ніколи не знаєш», цитує Фокус.

Видання TechRadar зазначає, що ввічливе спілкування з чат-ботами — поширена практика. За результатами опитування компанії Future PLC, проведеного в лютому серед понад тисячі людей, близько 70% респондентів сказали, що поводяться чемно з ШІ. Ще 12% визнали, що роблять це про всяк випадок — раптом буде повстання машин.

Хоча зайві слова не впливають на точність відповідей ChatGPT, кожен запит — це обчислення, яке споживає ресурси дата-центрів і, відповідно, електроенергію.

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ChatGPT OpenAI ШІ

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