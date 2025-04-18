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У Києві стартувала кампанія запрошень до дитячих садків

07:18, 18 квітня 2025
Запис у садочки здійснюється відповідно до заявок у системі, яка надсилає запрошення до персональних кабінетів батьків автоматично.
У Києві стартувала кампанія запрошень до дитячих садків
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Із 1 квітня в Системі електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва стартувало розсилання автоматичних запрошень до дитячих садків столиці на 2025–2026 навчальний рік. Про це повідомили в КМДА.

Як вказується, запис у садочки здійснюється відповідно до заявок у системі, яка надсилає запрошення до персональних кабінетів батьків автоматично.

У Департаменті звертають увагу, що порядок заявок залежить від дати їхнього формування та наявності пільг у батьків. Отже, всі заявки, створені раніше, будуть вище в загальному списку заявок на зарахування до закладу дошкільної освіти. Оскільки на порядок заявок впливає «пільга».

«У системі відсутня пріоритетність серед вибраних садочків – запрошення надходять до закладу, де для дитини з’явилось вільне місце. Утім першочергове право мають діти, зареєстровані в Києві, батьки яких подають заявку до закладу за територією обслуговування, а також діти пільгових категорій. Перелік місця, яке посідає дитина, можна переглянути в особистому кабінеті. При цьому, слід пам’ятати, що система електронного запису працює як «живий організм» - зазначили у КМДА.

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діти Київ КМДА

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